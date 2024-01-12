За год в Прикамье открыты три месторождения общераспространённых полезных ископаемых

В 2023 году Министерством подготовлено и объявлено девять аукционов. По их итогам предоставлена лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу гравийно-песчаной смеси и строительного песка, три лицензии на разведку и добычу гравийно-песчаной смеси и строительного песка и одна — на разведку и добычу строительного камня.