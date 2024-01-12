За год в Прикамье открыты три месторождения общераспространённых полезных ископаемых

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В минувшем году в Пермском крае выдано три свидетельства о факте открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых по итогам геологического изучения недр за счет средств недропользователей. Об этом сообщают в краевом минприроды.
Общераспространенными полезными ископаемыми являются, согласно законодательству, песок, супесь, галька, щебень, гравий, песчаник, глина, суглинок, лесс, аргиллит, алевролит, мел, известняк, доломитовый мергель, изверженные породы, вулканические породы, измененные породы и сланцы, торф.
В 2023 году Министерством подготовлено и объявлено девять аукционов. По их итогам предоставлена лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу гравийно-песчаной смеси и строительного песка, три лицензии на разведку и добычу гравийно-песчаной смеси и строительного песка и одна — на разведку и добычу строительного камня.
Суммарные запасы полезных ископаемых по предоставленным месторождениям составили 12,73 млн. м3 гравийно-песчаной смеси и строительного песка, 0,87 млн. м3 строительного камня.
В 2023 г. предоставлено:
По различным причинам прекращены 12 лицензий.