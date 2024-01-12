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За год в Прикамье открыты три месторождения общераспространённых полезных ископаемых

За год в Прикамье открыты три месторождения общераспространённых полезных ископаемых

12 января 2024, 15:50
Фото: 1MI
Выдано 13 лицензий на добычу полезных ископаемых на территории региона.

В минувшем году в Пермском крае выдано три свидетельства о факте открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых по итогам геологического изучения недр за счет средств недропользователей. Об этом сообщают в краевом минприроды.

Общераспространенными полезными ископаемыми являются, согласно законодательству, песок, супесь, галька, щебень, гравий, песчаник, глина, суглинок, лесс, аргиллит, алевролит, мел, известняк, доломитовый мергель, изверженные породы, вулканические породы, измененные породы и сланцы, торф.

В 2023 году Министерством подготовлено и объявлено девять аукционов. По их итогам предоставлена лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу гравийно-песчаной смеси и строительного песка, три лицензии на разведку и добычу гравийно-песчаной смеси и строительного песка и одна — на разведку и добычу строительного камня.

Суммарные запасы полезных ископаемых по предоставленным месторождениям составили 12,73 млн. м3 гравийно-песчаной смеси и строительного песка, 0,87 млн. м3 строительного камня.

В 2023 г. предоставлено:

  • три лицензии на безаукционной основе для проведения поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых за счет собственных средств недропользователей
  • четыре лицензии на безаукционной основе для разведки и добычи по факту открытия месторождений за счет средств недропользователей;
  • лицензия на разведку и добычу месторождения общераспространенных полезных ископаемых по результатам аукциона, состоявшегося в 2022 году;
  • две лицензии в связи с переходом права пользования недрами (переоформление лицензии).

По различным причинам прекращены 12 лицензий.

#Общество#Экономика#Полезные ископаемые#Добыча#Добыча песка
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