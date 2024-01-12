Задолженность предприятий Пермского края составила почти 2 триллиона рублей

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Updated Сегодня, 05:00
На 1 ноября 2023 года общая задолженность по обязательствам организаций Прикамья, не являющихся субъектами малого предпринимательства, составила 1977,8 млрд рублей, доля просроченных неплатежей — 54,4 млрд рублей. Их часть составила 2,8% от общей суммы долга. Информацию об этом опубликовал Пермьстат.
При этом, кредиторская задолженность компаний сложилась объемом в 757,8 млрд рублей, доля просроченных неплатежей — 41,7 млрд рублей. По сравнению с данными за октябрь, сумма просроченных долгов выросла на 4,4%. Всего 127 организаций имеют просроченную задолженность.
Задолженность организаций по кредитам банков и займов с января по ноябрь прошлого года составила 1,22 трлн рублей. При этом объем просроченных платежей составил 12 млрд рублей.
Объем дебиторской задолженности достиг 1 трлн рублей, 38,9 млрд рублей из которого составили только просроченные неплатежи.