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Задолженность предприятий Пермского края составила почти 2 триллиона рублей

Задолженность предприятий Пермского края составила почти 2 триллиона рублей

12 января 2024, 04:58
Фото: Midjourney
Доля просроченных платежей — 54,4 млрд рублей.

На 1 ноября 2023 года общая задолженность по обязательствам организаций Прикамья, не являющихся субъектами малого предпринимательства, составила 1977,8 млрд рублей, доля просроченных неплатежей — 54,4 млрд рублей. Их часть составила 2,8% от общей суммы долга. Информацию об этом опубликовал Пермьстат.

При этом, кредиторская задолженность компаний сложилась объемом в 757,8 млрд рублей, доля просроченных неплатежей — 41,7 млрд рублей. По сравнению с данными за октябрь, сумма просроченных долгов выросла на 4,4%. Всего 127 организаций имеют просроченную задолженность.

Задолженность организаций по кредитам банков и займов с января по ноябрь прошлого года составила 1,22 трлн рублей. При этом объем просроченных платежей составил 12 млрд рублей.

Объем дебиторской задолженности достиг 1 трлн рублей, 38,9 млрд рублей из которого составили только просроченные неплатежи.




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