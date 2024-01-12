Задолженность предприятий Пермского края составила почти 2 триллиона рублей

На 1 ноября 2023 года общая задолженность по обязательствам организаций Прикамья, не являющихся субъектами малого предпринимательства, составила 1977,8 млрд рублей, доля просроченных неплатежей — 54,4 млрд рублей. Их часть составила 2,8% от общей суммы долга. Информацию об этом опубликовал Пермьстат.