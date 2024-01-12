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Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

Мошенники пишут пермякам от имени главы Краснокамска Игоря Быкариза

Ждите звонка от ФСБ. Мошенники пишут пермякам от имени главы Краснокамска

12 января 2024, 03:23
Фото: vk.com/bykarizigor

Мошенники пишут пермякам от имени главы Краснокамска Игоря Быкариза

Злоумышленники используют старую схему с якобы звонком от ФСБ.

Мошенники начали писать пермяка от имени главы Краснокамска Игоря Быкариза. Чиновник опубликовал у себя в социальных сетях переписку якобы от его имени. В ней неизвестный предупреждает о звонке сотрудника ФСБ, у которого есть несколько вопросов.

Фото: vk.com/bykarizigor

При этом жертв призывают не разглашать информацию о звонке сотрудника ФСБ. Быкариз призвал перепроверять информацию.

Ранее мошенники пытались выманить деньги у пермяков от имени Пермской митрополии. Подобная схема получила широкое распространение в конце прошлого года.

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