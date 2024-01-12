Ждите звонка от ФСБ. Мошенники пишут пермякам от имени главы Краснокамска

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Мошенники начали писать пермяка от имени главы Краснокамска Игоря Быкариза. Чиновник опубликовал у себя в социальных сетях переписку якобы от его имени. В ней неизвестный предупреждает о звонке сотрудника ФСБ, у которого есть несколько вопросов.
При этом жертв призывают не разглашать информацию о звонке сотрудника ФСБ. Быкариз призвал перепроверять информацию.
Ранее мошенники пытались выманить деньги у пермяков от имени Пермской митрополии. Подобная схема получила широкое распространение в конце прошлого года.