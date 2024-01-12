Ждите звонка от ФСБ. Мошенники пишут пермякам от имени главы Краснокамска

Мошенники начали писать пермяка от имени главы Краснокамска Игоря Быкариза. Чиновник опубликовал у себя в социальных сетях переписку якобы от его имени. В ней неизвестный предупреждает о звонке сотрудника ФСБ, у которого есть несколько вопросов.