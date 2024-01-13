Экс-депутата, оставившего сирот без квартир, начнут судить в Пермском крае

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Добрянский районный суд назначил дату рассмотрение уголовного дела о строительстве дома для детей сирот. В картотеке суда сказано, что заседание состоится утром 19 января. Фигурантами дела выступают:
Следствие считает, что от их действий бюджет разных уровней потерял более 300 млн рублей. Вместо строительства нового здания для сирот обвиняемые реконструировали здание больницы, которое простояло более 20 лет. Позже фигуранты продали 250 квартир ненадлежащего качества властям Добрянки.
Экс-депутат Игорь Рогожников находится в розыске с 2021 года, его уголовное дело выделено в отдельное производство.