Экс-депутата, оставившего сирот без квартир, начнут судить в Пермском крае

Следствие считает, что от их действий бюджет разных уровней потерял более 300 млн рублей. Вместо строительства нового здания для сирот обвиняемые реконструировали здание больницы, которое простояло более 20 лет. Позже фигуранты продали 250 квартир ненадлежащего качества властям Добрянки.