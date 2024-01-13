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Экс-депутата, оставившего сирот без квартир, начнут судить в Прикамье 19 января

Экс-депутата, оставившего сирот без квартир, начнут судить в Пермском крае

13 января 2024, 14:14
Фото: properm.ru

Экс-депутата, оставившего сирот без квартир, начнут судить в Прикамье 19 января

Вместо строительства нового здания обвиняемые реконструировали старый объект.

Добрянский районный суд назначил дату рассмотрение уголовного дела о строительстве дома для детей сирот. В картотеке суда сказано, что заседание состоится утром 19 января. Фигурантами дела выступают:

  • экс-депутат ЗС Пермского края Виктор Плюснин;
  • его сын Егор Плюснин;
  • сын экс-депутата пермской Гордумы Игоря Рогожникова Юрий Рогожников.

Следствие считает, что от их действий бюджет разных уровней потерял более 300 млн рублей. Вместо строительства нового здания для сирот обвиняемые реконструировали здание больницы, которое простояло более 20 лет. Позже фигуранты продали 250 квартир ненадлежащего качества властям Добрянки.

Экс-депутат Игорь Рогожников находится в розыске с 2021 года, его уголовное дело выделено в отдельное производство.

Уголовное дело в отношении экс-депутата и его сына снова отправят в Добрянский суд
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#Недвижимость#Пермь#Добрянка
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