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Есть ли в Пермском крае дефицит учителей? Отвечает Минобрнауки

Есть ли в Пермском крае дефицит учителей? Отвечает Минобрнауки

13 января 2024, 12:59
Фото: fusionbrain.ai
В министерстве утверждают, что такой проблемы в регионе нет.

В России как минимум 20 регионов испытывают дефицит учителей — такие данные в начале января 2024 года сообщило издание «Известия». В пресс-службе министерства образования и науки Пермского края пояснили Properm.ru, что дефицита педагогов в регионе нет, учебных процесс в школах идет в полном объеме.

В марте 2023 года министр образования Пермского края Раиса Кассина отмечала, что имеется небольшая нехватка кадров — от 1,5 до 2%. В пресс-службе министерства также прокомментировали эти цифры Properm.ru: «Про 2% уже точно неактуально, так как к началу года педагогический коллектив сформирован в полном составе».

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#Пермь#Образование#Школы
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