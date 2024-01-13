Есть ли в Пермском крае дефицит учителей? Отвечает Минобрнауки

В марте 2023 года министр образования Пермского края Раиса Кассина отмечала, что имеется небольшая нехватка кадров — от 1,5 до 2%. В пресс-службе министерства также прокомментировали эти цифры Properm.ru: «Про 2% уже точно неактуально, так как к началу года педагогический коллектив сформирован в полном составе».