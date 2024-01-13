Есть ли в Пермском крае дефицит учителей? Отвечает Минобрнауки

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В России как минимум 20 регионов испытывают дефицит учителей — такие данные в начале января 2024 года сообщило издание «Известия». В пресс-службе министерства образования и науки Пермского края пояснили Properm.ru, что дефицита педагогов в регионе нет, учебных процесс в школах идет в полном объеме.
В марте 2023 года министр образования Пермского края Раиса Кассина отмечала, что имеется небольшая нехватка кадров — от 1,5 до 2%. В пресс-службе министерства также прокомментировали эти цифры Properm.ru: «Про 2% уже точно неактуально, так как к началу года педагогический коллектив сформирован в полном составе».