ГИБДД организует рейды по поиску пьяных водителей в Перми

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 04:49
В Пермском крае в выходные 13 и 14 января сотрудники краевой Госавтоинспекции усилят контроль за дорожным движением в городе. В ГИБДД отмечают, что сотрудники будут пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, а также искать пьяных водителей.
Если вам известно о случаях пьяного вождения, то сообщите о них в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Перми: 246-79-00; 261-99-99; 102.
За пьяное вождение грозит штраф 30 тыс. рублей, а также лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если совершить нарушение повторно в течение года, то грозит уже уголовная статья с реальным лишением свободы.