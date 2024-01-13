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ГИБДД организует рейды по поиску пьяных водителей в Перми

ГИБДД организует рейды по поиску пьяных водителей в Перми

13 января 2024, 04:47
Фото: 1MI
За пьяное вождение грозит штраф и лишение прав.

В Пермском крае в выходные 13 и 14 января сотрудники краевой Госавтоинспекции усилят контроль за дорожным движением в городе. В ГИБДД отмечают, что сотрудники будут пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, а также искать пьяных водителей.

Если вам известно о случаях пьяного вождения, то сообщите о них в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Перми: 246-79-00; 261-99-99; 102.

За пьяное вождение грозит штраф 30 тыс. рублей, а также лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если совершить нарушение повторно в течение года, то грозит уже уголовная статья с реальным лишением свободы.

В ГИБДД Перми прокомментировали информацию о платных доносах на пьяных за рулем
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#Авто#Пермь#Гибдд#Дпс#Пьяные водители
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