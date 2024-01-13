КПРФ избавилась от пермского депутата Сергея Медведева, критиковавшего СВО

Проблемы у Сергея Медведева начались после его поста во «Вконтакте», который он опубликовал 31 декабря — в нем он выступал против проведения специальной военной операции и критиковал президента. Почти две недели на публикацию никто не обращал внимание, но 11 января в Telegram-каналах начали распространяться скриншоты со страницы депутата. После этого местные коммунисты попросили силовиков проверить содержание постов Медведева.