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КПРФ избавилась от пермского депутата Сергея Медведева, критиковавшего СВО

КПРФ избавилась от пермского депутата Сергея Медведева, критиковавшего СВО

13 января 2024, 15:20
Фото: соцсети депутата
Депутат высказал негативное мнение об СВО и президенте в своих соцсетях.

Пермского депутата Сергея Медведева исключили из партии, а также из фракции КПРФ. Первое событие произошло еще 11 января, второе — 13 января, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на руководителя Пермского краевого комитета КПРФ Ксению Айтакову.

При этом неизвестно, чем было обусловлено данное решение. «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на руководителя фракции Илью Власова утверждает, что Медведев нарушил партийный устав, не уточняя суть нарушения или пункт устава. При этом Медведев продолжает быть депутатом Пермской городской думы.

Проблемы у Сергея Медведева начались после его поста во «Вконтакте», который он опубликовал 31 декабря — в нем он выступал против проведения специальной военной операции и критиковал президента. Почти две недели на публикацию никто не обращал внимание, но 11 января в Telegram-каналах начали распространяться скриншоты со страницы депутата. После этого местные коммунисты попросили силовиков проверить содержание постов Медведева.

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#Военная операция на Украине#Протест#Пермь#Слуги народа
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