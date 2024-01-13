КПРФ избавилась от пермского депутата Сергея Медведева, критиковавшего СВО

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Пермского депутата Сергея Медведева исключили из партии, а также из фракции КПРФ. Первое событие произошло еще 11 января, второе — 13 января, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на руководителя Пермского краевого комитета КПРФ Ксению Айтакову.
При этом неизвестно, чем было обусловлено данное решение. «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на руководителя фракции Илью Власова утверждает, что Медведев нарушил партийный устав, не уточняя суть нарушения или пункт устава. При этом Медведев продолжает быть депутатом Пермской городской думы.
Проблемы у Сергея Медведева начались после его поста во «Вконтакте», который он опубликовал 31 декабря — в нем он выступал против проведения специальной военной операции и критиковал президента. Почти две недели на публикацию никто не обращал внимание, но 11 января в Telegram-каналах начали распространяться скриншоты со страницы депутата. После этого местные коммунисты попросили силовиков проверить содержание постов Медведева.