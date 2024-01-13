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Маткапитал в Пермском крае за год получили 12 тысяч семей

Маткапитал в Пермском крае за год получили 12 тысяч семей

13 января 2024, 05:52
Фото: Midjourney
Индексация маткапитала планируется с 1 февраля.

В Пермском крае за 2023 года материнский капитал получили 12 тыс. семей. Чаще всего средства маткапитала направляют на приобретение жилья и образовательные цели, сообщает пресс-служба Соцфонда.

Использовать средства маткапитала можно в любое время. Информация о средствах, которые не потрачены, доступны на портале госуслуг.

Сумма материнского капитала будет увеличена 1 февраля 2024 года на 7,5%. Также на этот процент будет проиндексирован маткапитал тем семьям, которые пока не воспользовались им или воспользовались не в полном объеме.

Вопросы о маткапитале можно задать специалистам контакт-центра по телефону: 8-800-200-08-82. График работы: понедельник–четверг с 9:00–18:00, пятница с 9:00–16:45.

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#Касается каждого#Пермь#Пособия#Льготы
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