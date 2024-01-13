Медики рассказали, почему пермяки попадали в больницы в новогодние праздники

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
В Перми в новогодние праздники в больницу имени С. Н. Гринберга за новогодние выходные обратились за помощью более тысячи человек. По данным пресс-службы краевого Минздрава с 30 декабря по 9 января больше половины обратившихся были экстренно госпитализированы.
По словам заместителя главного врача Антона Коровина, большинство обратившихся имели хирургическую патологию — по этой причине чаще всего людей госпитализировали. Пермяки плохо себя чувствовали часто из-за новогодних застолий и погрешностей в диете. На втором месте — заболевания лор-органов.
«Много пациентов было госпитализировано с гинекологической, урологической, неврологической патологией. Разнообразие заболеваний и их тяжести, а также большая подконтрольная территория с маршрутизацией пациентов из районов края, обязывают нас выстраивать работу коллективов всех подразделений больницы, где оказывается специализированная медицинская помощь по 12 профилям в круглосуточном режиме», — отметил Коровин.