Медики рассказали, почему пермяки попадали в больницы в новогодние праздники

В Перми в новогодние праздники в больницу имени С. Н. Гринберга за новогодние выходные обратились за помощью более тысячи человек. По данным пресс-службы краевого Минздрава с 30 декабря по 9 января больше половины обратившихся были экстренно госпитализированы.