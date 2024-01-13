Новая инфекционная больница в Перми получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Новая краевая инфекционная больница получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Застройщик ГК «Кинетика» отмечает, что сейчас на объект завозят и устанавливают различное оборудование. Поставки должны завершиться после ввода объекта в эксплуатацию. Вслед за этим будет проведен процесс лицензирования медучреждения.
О том, что инфекционную больницу достроили, стало известно в конце 2023 года — она располагается на улице Леонова. 84.
Больница рассчитана на 232 койко-места, в стационаре 12 коек реанимации, амбулаторно-диагностическое отделение — на 80 посещений в течение смены.