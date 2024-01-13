Новая инфекционная больница в Перми получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Новая краевая инфекционная больница получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Застройщик ГК «Кинетика» отмечает, что сейчас на объект завозят и устанавливают различное оборудование. Поставки должны завершиться после ввода объекта в эксплуатацию. Вслед за этим будет проведен процесс лицензирования медучреждения.