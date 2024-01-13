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Новая инфекционная больница в Перми получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Новая инфекционная больница в Перми получила разрешение на ввод в эксплуатацию

13 января 2024, 08:17
Фото: ГК «Кинетика»
Точной даты начала работы объекта пока нет.

Новая краевая инфекционная больница получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Застройщик ГК «Кинетика» отмечает, что сейчас на объект завозят и устанавливают различное оборудование. Поставки должны завершиться после ввода объекта в эксплуатацию. Вслед за этим будет проведен процесс лицензирования медучреждения.

О том, что инфекционную больницу достроили, стало известно в конце 2023 года — она располагается на улице Леонова. 84.

Больница рассчитана на 232 койко-места, в стационаре 12 коек реанимации, амбулаторно-диагностическое отделение — на 80 посещений в течение смены.

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