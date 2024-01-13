«Парма» обыграла действующего чемпиона Лиги ВТБ

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
Сегодня на выезде пермский БК обыграл казанский УНИКС. Игра закончилась со счетом 72:70. Матч проходил на стадионе «Баскет-Холл» в Казани.
Самым результативным игроком «Пармы» стал Айзея Риз (28 очков), УНИКСа — Ненад Димитриевич (21 очко). Сейчас УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ — 16 побед в 22 матчах, «Парма» — шестое место с 12 победами в 22 играх.
Следующая игра пермского БК пройдет в краевой столице 17 января. «Парма» встретится с МБА из Москвы.