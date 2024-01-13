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«Парма» обыграла действующего чемпиона Лиги ВТБ

«Парма» обыграла действующего чемпиона Лиги ВТБ

13 января 2024, 17:39
Фото: vk.com/parmabasket
Игра закончилась с минимальным отрывом.
Сюжет
Парма

Сегодня на выезде пермский БК обыграл казанский УНИКС. Игра закончилась со счетом 72:70. Матч проходил на стадионе «Баскет-Холл» в Казани.

Самым результативным игроком «Пармы» стал Айзея Риз (28 очков), УНИКСа — Ненад Димитриевич (21 очко). Сейчас УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ — 16 побед в 22 матчах, «Парма» — шестое место с 12 победами в 22 играх.

Следующая игра пермского БК пройдет в краевой столице 17 января. «Парма» встретится с МБА из Москвы.

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#Спорт#Пермь#Парма#Бк парма
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