«Парма» обыграла действующего чемпиона Лиги ВТБ

Самым результативным игроком «Пармы» стал Айзея Риз (28 очков), УНИКСа — Ненад Димитриевич (21 очко). Сейчас УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ — 16 побед в 22 матчах, «Парма» — шестое место с 12 победами в 22 играх.