Пермский депутат решил сходить в полицию после поста с критикой СВО

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Пермский депутат от КПРФ Сергей Медведев решил сам пойти в полицию. Он хочет сделать это после того, как в интернете распространился его пост с критикой специальной военной операции. Депутат отметил, что не считает, что допустил какое-либо нарушение. Он хочет посетить полицию, чтобы выяснить, что происходит, передает слова депутата URA.RU.
Пост был написан еще 31 декабря, но внимание на него обратили из-за сообщений в пермских Telegram-каналах. После этого пермская Гордума направила обращение в правоохранительные органы, чтобы силовики проверили пост Медведева.