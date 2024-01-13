Пермский депутат решил сходить в полицию после поста с критикой СВО

Пермский депутат от КПРФ Сергей Медведев решил сам пойти в полицию. Он хочет сделать это после того, как в интернете распространился его пост с критикой специальной военной операции. Депутат отметил, что не считает, что допустил какое-либо нарушение. Он хочет посетить полицию, чтобы выяснить, что происходит, передает слова депутата URA.RU.