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Published Сегодня, 05:24

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Updated Сегодня, 05:26

Пермский депутат решил сходить в полицию после поста с критикой СВО

Пермский депутат решил сходить в полицию после поста с критикой СВО

13 января 2024, 05:24
Фото: properm.ru
Сергей Медведев не считает, что что-то нарушил.
Сюжет
Протест

Пермский депутат от КПРФ Сергей Медведев решил сам пойти в полицию. Он хочет сделать это после того, как в интернете распространился его пост с критикой специальной военной операции. Депутат отметил, что не считает, что допустил какое-либо нарушение. Он хочет посетить полицию, чтобы выяснить, что происходит, передает слова депутата URA.RU.

Пост был написан еще 31 декабря, но внимание на него обратили из-за сообщений в пермских Telegram-каналах. После этого пермская Гордума направила обращение в правоохранительные органы, чтобы силовики проверили пост Медведева.

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#Протест#Пермь#Слуги народа
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