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Published Сегодня, 12:36

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Updated Сегодня, 12:38

Пермячку оштрафовали за безбилетный проезд в автобусе, хотя билет она купила

Пермячку оштрафовали за безбилетный проезд в автобусе, хотя билет она купила

13 января 2024, 12:36
Фото: 1MI
Пассажирка не смогла оплатить проезд сразу после входа в автобус.

Пермячка добилась отмены штрафа за безбилетный проезд. В пресс-службе Дзержинского районного суда отмечают, что пермячку оштрафовали на 2,5 тыс. рублей за проезд без билета автобусе маршрута №6, но женщина не была согласна с этим решением.

Она обратилась в суд, пояснив, что вошла в автобус, подошла к водителю, чтобы оплатить проезд, но во время движения он не открыл окно. Билет ей удалось приобрести только на следующей остановке — это увидели контролеры и составили акт.

Суд установил, что административная комиссия, которая назначала штраф, допустила нарушения при рассмотрении дела. Суд отменил постановление комиссии. Решение в законную силу еще не вступило, его можно обжаловать.

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#Пермская езда#Пермь#Штраф#Общественный транспорт
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