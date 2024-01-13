Пермячку оштрафовали за безбилетный проезд в автобусе, хотя билет она купила

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Пермячка добилась отмены штрафа за безбилетный проезд. В пресс-службе Дзержинского районного суда отмечают, что пермячку оштрафовали на 2,5 тыс. рублей за проезд без билета автобусе маршрута №6, но женщина не была согласна с этим решением.
Она обратилась в суд, пояснив, что вошла в автобус, подошла к водителю, чтобы оплатить проезд, но во время движения он не открыл окно. Билет ей удалось приобрести только на следующей остановке — это увидели контролеры и составили акт.
Суд установил, что административная комиссия, которая назначала штраф, допустила нарушения при рассмотрении дела. Суд отменил постановление комиссии. Решение в законную силу еще не вступило, его можно обжаловать.