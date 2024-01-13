Пермяк, усыновленный учеными из США, не стал обжаловать арест по делу о наркотиках

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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Updated Сегодня, 07:38
Гражданин США и России 32-летний Роберт Вудлэнд не стал обжаловать решение о суда о заключении его в СИЗО по уголовному делу, связанному с наркотиками. В картотеке суда сказано, что решение о мере пресечения вступило в силу.
Роберта Вудлэнда задержали 5 января, в СИЗО его отправили на следующий день. Силовики считают, что он причастен к распространению наркотиков. Мужчина родился в Пермском крае, но в 1993 году его выкупили американские ученые из детского дома и увезли в США.
В РФ он вернулся в конце 2020 года, жил в Подмосковье, где преподавал английский язык.