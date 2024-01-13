Пермяк, усыновленный учеными из США, не стал обжаловать арест по делу о наркотиках

Роберта Вудлэнда задержали 5 января, в СИЗО его отправили на следующий день. Силовики считают, что он причастен к распространению наркотиков. Мужчина родился в Пермском крае, но в 1993 году его выкупили американские ученые из детского дома и увезли в США.