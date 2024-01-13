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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

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Пермякам начали предоставлять бесплатные автомобили для сдачи экзамена на права

Пермякам начали предоставлять бесплатные автомобили для сдачи экзамена на права

13 января 2024, 09:43
Фото: 1MI
Для сдачи экзамена доступны автомобили с механической и автоматической коробками передач.

У пермяков появилась возможность бесплатно воспользоваться автомобилями для сдачи практического экзамена на права. В пресс-службе городской ГИБДД уточняют, что у них имеется один автомобиль LADA Granta с механической коробкой передач. Вдобавок, по средам и субботам пермяки могут сдать экзамен на автомобиле с автоматической коробкой передач, передает «В курсе.ру». Для сдачи экзамена нужно записаться в среду утром по адресу бульвар Гагарина, 80.

Экзамен в ГИБДД состоит из трех частей: теоретического экзамена и двух этапов практического экзамена. Первый этап проходит на закрытой от движения площадке, второй — на испытательном маршруте в условиях реального движения.

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#Пермь#Гибдд#Экзамен на права
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