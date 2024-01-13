Пермякам начали предоставлять бесплатные автомобили для сдачи экзамена на права

У пермяков появилась возможность бесплатно воспользоваться автомобилями для сдачи практического экзамена на права. В пресс-службе городской ГИБДД уточняют, что у них имеется один автомобиль LADA Granta с механической коробкой передач. Вдобавок, по средам и субботам пермяки могут сдать экзамен на автомобиле с автоматической коробкой передач, передает «В курсе.ру». Для сдачи экзамена нужно записаться в среду утром по адресу бульвар Гагарина, 80.