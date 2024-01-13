Пострадали почти 700 человек. Пермяка будут судить за создание финансовой пирамиды

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
В Тверской области будут судить 40-летнего уроженца Пермского края за организацию финансовой пирамиды «Семейные сбережения». Мужчину обвиняют по двум статьям УК:
Как сообщает местная прокуратура, в 2016 году мужчины создал три кредитно-потребительских кооператива — в Перми, Ижевске и Иркутске. Их филиалы были в Твери и других городах РФ.
С августа 2016 года по январь 2021 года в организацию приносили деньги из-за обещаний высокой доходности. По факту компания работала как финансовая пирамида — проценты по договорам выплачивались за счет новых участников. Большая часть денег похищалась.
Жертвами стали более 690 человек — они потеряли 380 млн рублей. 11 млн рублей пермяк легализовал благодаря гражданско-правовым сделкам.
Сайт потребительского кооператива сейчас недоступен, но в архивах сохранилось описание с сайта.
«Семейные сбережения» — некоммерческая организация, созданная для реализации различных целевых программ с целью удовлетворения интересов всех участников. Мы объединяем накопления и перераспределяем их среди своих пайщиков», — сказано на сайте.
При этом в кооперативе утверждали, что не совершают рисковых операций и что их деятельность максимально прозрачна.