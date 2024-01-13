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Published Сегодня, 17:09

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Пермяка будут судить за создание финансовой пирамиды

Пострадали почти 700 человек. Пермяка будут судить за создание финансовой пирамиды

13 января 2024, 17:09
Фото: fusionbrain.ai

Пермяка будут судить за создание финансовой пирамиды

Люди, доверившиеся кооперативу, потеряли 380 млн рублей.

В Тверской области будут судить 40-летнего уроженца Пермского края за организацию финансовой пирамиды «Семейные сбережения». Мужчину обвиняют по двум статьям УК:

  • ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество);
  • п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Как сообщает местная прокуратура, в 2016 году мужчины создал три кредитно-потребительских кооператива — в Перми, Ижевске и Иркутске. Их филиалы были в Твери и других городах РФ.

С августа 2016 года по январь 2021 года в организацию приносили деньги из-за обещаний высокой доходности. По факту компания работала как финансовая пирамида — проценты по договорам выплачивались за счет новых участников. Большая часть денег похищалась.

Жертвами стали более 690 человек — они потеряли 380 млн рублей. 11 млн рублей пермяк легализовал благодаря гражданско-правовым сделкам.

Сайт потребительского кооператива сейчас недоступен, но в архивах сохранилось описание с сайта.

«Семейные сбережения» — некоммерческая организация, созданная для реализации различных целевых программ с целью удовлетворения интересов всех участников. Мы объединяем накопления и перераспределяем их среди своих пайщиков», — сказано на сайте.

При этом в кооперативе утверждали, что не совершают рисковых операций и что их деятельность максимально прозрачна.

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#Пермь#Мошенники#Финансовая пирамида
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