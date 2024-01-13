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Published Сегодня, 06:43

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Updated Сегодня, 06:45

С 1 февраля маршрут Пермь — Лобаново будет обслуживать новый перевозчик

С 1 февраля маршрут Пермь — Лобаново будет обслуживать новый перевозчик

13 января 2024, 06:43
Фото: 1MI
Прошлый перевозчик не смог продолжать работу из-за старых автобусов.

На автобусном маршруте №121 с 1 февраля начнет работать новый перевозчик. Старый перевозчик прекратит обслуживать маршрут из-за того, что продолжать перевозку пассажиров на старых автобусах нельзя, а новых не было в продаже.

В краевом Минтрансе сообщили, что им удалось найти новую компанию. Пермяков будут возить автобусы среднего класса, возраст которых не превышает одного года. Расписание и схема маршрута пока не согласованы, подробная информация появится позже.

Ранее маршрут №121 проходил от остановки Спешилова до села Старое Лобаново через Комсомольскую площадь и поселок Фролы.

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#Пермская езда#Пермь#Общественный транспорт
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