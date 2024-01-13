С 1 февраля маршрут Пермь — Лобаново будет обслуживать новый перевозчик

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
На автобусном маршруте №121 с 1 февраля начнет работать новый перевозчик. Старый перевозчик прекратит обслуживать маршрут из-за того, что продолжать перевозку пассажиров на старых автобусах нельзя, а новых не было в продаже.
В краевом Минтрансе сообщили, что им удалось найти новую компанию. Пермяков будут возить автобусы среднего класса, возраст которых не превышает одного года. Расписание и схема маршрута пока не согласованы, подробная информация появится позже.
Ранее маршрут №121 проходил от остановки Спешилова до села Старое Лобаново через Комсомольскую площадь и поселок Фролы.