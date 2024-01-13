В Перми в реанимации скончалась журналистка Марина Шилова

В Перми вечером 12 января в больнице скончалась журналистка 61-летняя Марина Шилова. Она находилась в реанимации МЧС №11, сообщила на странице «Вконтакте» журналистки ее дочь. По предварительной информации, причиной смерти стал инсульт.