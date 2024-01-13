В Перми в реанимации скончалась журналистка Марина Шилова

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В Перми вечером 12 января в больнице скончалась журналистка 61-летняя Марина Шилова. Она находилась в реанимации МЧС №11, сообщила на странице «Вконтакте» журналистки ее дочь. По предварительной информации, причиной смерти стал инсульт.
Марина Шилова была выпускающим редактором газеты «Местное время», также редактировала газеты «Наш район» и «Наша жизнь», сотрудничала с изданиями «Времечко», «Деловой интерес», URA.RU, в 2019 году стала шеф-редактором издание Prime, в 2020 году — «Деловой интерес».
В 2020 году от последствий COVID-19 скончалась ее дочь Анастасия Петрова.