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В Перми в реанимации скончалась журналистка Марина Шилова

В Перми в реанимации скончалась журналистка Марина Шилова

13 января 2024, 05:12
Фото: соцсети шиловой
Дата и время прощания еще неизвестны.

В Перми вечером 12 января в больнице скончалась журналистка 61-летняя Марина Шилова. Она находилась в реанимации МЧС №11, сообщила на странице «Вконтакте» журналистки ее дочь. По предварительной информации, причиной смерти стал инсульт.

Марина Шилова была выпускающим редактором газеты «Местное время», также редактировала газеты «Наш район» и «Наша жизнь», сотрудничала с изданиями «Времечко», «Деловой интерес», URA.RU, в 2019 году стала шеф-редактором издание Prime, в 2020 году — «Деловой интерес».

В 2020 году от последствий COVID-19 скончалась ее дочь Анастасия Петрова.

В минздраве подтвердили, что у погибшей пермской журналистки Анастасии Петровой был коронавирус
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