В Перми водитель автобуса, в котором ребенку отрубило голову, отсудила у РФ 1,4 млн

Речь идет об аварии, которая случилась в конце февраля 2018 года. Утром столкнулись автобусы №68 и №1. Виновником аварии стал водитель второго автобуса. В ДТП погиб 12-летний мальчик, который сидел в задней части салона автобуса №68. Ребенку отрезало голову. Это произошло из-за того, что одно из окон было застеклено поликарбонатом, а не безопасным сталинитом.