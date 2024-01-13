В Перми водитель автобуса, в котором ребенку отрубило голову, отсудила у РФ 1,4 млн

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Водитель автобуса №68 Светлана Филиппова отсудила у государства 1,45 млн рублей. Она требовала 8,88 млн рублей — в такую сумму женщину оценила расходы на защиту, моральный вред и утраченный заработок. Уголовное преследование пермячки продолжалось около трех лет, однако в итоге Филиппова была оправдана, сообщает «РБК-Пермь».
Речь идет об аварии, которая случилась в конце февраля 2018 года. Утром столкнулись автобусы №68 и №1. Виновником аварии стал водитель второго автобуса. В ДТП погиб 12-летний мальчик, который сидел в задней части салона автобуса №68. Ребенку отрезало голову. Это произошло из-за того, что одно из окон было застеклено поликарбонатом, а не безопасным сталинитом.
Женщину судили за нарушение правил эксплуатации транспортного средства, которое привело по неосторожности к смерти человека. Сначала ей было назначено три года колонии-поселения, но позже пермячку оправдали.