В Пермском крае полицейские нашли мужчину, замерзающего в лесу в сугробе

В Пермском крае в новогоднюю ночь сотрудники спали мужчину, заблудившегося в лесу. В полицию обратился его знакомый, который рассказал, что возвращался вместе с приятелем с работы по лесу. В один из моментов он отвлекся и потерял товарища из вида. Мужчина пытался сам найти знакомого, но безуспешно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.