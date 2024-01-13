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Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

В Пермском крае полицейские нашли мужчину, замерзающего в лесу в сугробе

В Пермском крае полицейские нашли мужчину, замерзающего в лесу в сугробе

13 января 2024, 09:53
Фото: fusionbrain.ai
Он потерялся по пути с работы.

В Пермском крае в новогоднюю ночь сотрудники спали мужчину, заблудившегося в лесу. В полицию обратился его знакомый, который рассказал, что возвращался вместе с приятелем с работы по лесу. В один из моментов он отвлекся и потерял товарища из вида. Мужчина пытался сам найти знакомого, но безуспешно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Сотрудники полиции связались с пропавшим по телефону, но он не смог объяснить, где находится. Патрулирование лесной дороги продолжилось. К утру обессиленного человека нашли лежащим в сугробе. Его отогрели в служебном автомобиле, от госпитализации пропавший отказался.

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#Пермь#Пропал человек#Полиция
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