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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

В Пермском крае взлетели цены на все виды топлива

В Пермском крае взлетели цены на все виды топлива

13 января 2024, 10:40
Фото: freepik.com
В конце года УФАС возбудило антимонопольное дело из-за удорожания бензина.
Сюжет
Бензин

В Пермском крае в начале года вновь выросли цены на бензин всех марок, а также на дизельное топливо, следует из данных Росстата.

Пермский край Средние цены на 25 декабря Средние цены на 9 января
Бензин автомобильный 55,42 55,68
Марка АИ-92 50,13 50,31
Марка АИ-95 54,51 54,69
Марка АИ-98 и выше 68,99 69,64
Дизельное топливо 65,44 65,72

За период с 1 по 9 января цены на бензин выросли в 70 субъектах РФ, снизилась стоимость топлива в девяти субъектах страны.

В конце декабря 2023 года пермское УФАС возбудило антимонопольное дело из-за повышения цен на бензин на заправках ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» — компания занимает доминирующее положение на рынке в Прикамье.

Пермское УФАС возбудило дело из-за роста цен на заправках «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
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#Авто#Пермь#Цены#Статистика#Бензин#Топливо
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