В Пермском крае взлетели цены на все виды топлива

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В Пермском крае в начале года вновь выросли цены на бензин всех марок, а также на дизельное топливо, следует из данных Росстата.
|Пермский край
|Средние цены на 25 декабря
|Средние цены на 9 января
|Бензин автомобильный
|55,42
|55,68
|Марка АИ-92
|50,13
|50,31
|Марка АИ-95
|54,51
|54,69
|Марка АИ-98 и выше
|68,99
|69,64
|Дизельное топливо
|65,44
|65,72
За период с 1 по 9 января цены на бензин выросли в 70 субъектах РФ, снизилась стоимость топлива в девяти субъектах страны.
В конце декабря 2023 года пермское УФАС возбудило антимонопольное дело из-за повышения цен на бензин на заправках ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» — компания занимает доминирующее положение на рынке в Прикамье.