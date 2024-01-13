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В Прикамье подошла к концу внеплановая проверка Генпрокуратуры РФ

В Прикамье подошла к концу внеплановая проверка Генпрокуратуры РФ

13 января 2024, 07:07
Фото: 1MI
Надзорное ведомство интересовала коммунальные аварии, которые были в регионе в конце года.

В Пермском крае завершилась масштабная внеплановая проверка Генпрокуратур РФ. По данным Properm.ru, проверяющих не было в регионе уже 12 января. Источники издания сообщают, что материалы процессуальных проверок по всем фактам крупных коммунальных аварий зарегистрированы в краевом СК.

Серия коммунальных аварий произошла в Пермском крае в конце 2023 года на фоне аномальных морозов. Самая крупная из них — в Соликамске. Тогда в течение нескольких дней не было горячей воды и отопления в многоквартирных домах. Позже глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль проверку ситуации с отоплением. Коммунальные аварии также были в Кунгуре, Осе.

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#Коммунальный рай#Пермь#Бастрыкин#Прокуратура#Александр Бастрыкин
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