В Прикамье подошла к концу внеплановая проверка Генпрокуратуры РФ

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В Пермском крае завершилась масштабная внеплановая проверка Генпрокуратур РФ. По данным Properm.ru, проверяющих не было в регионе уже 12 января. Источники издания сообщают, что материалы процессуальных проверок по всем фактам крупных коммунальных аварий зарегистрированы в краевом СК.
Серия коммунальных аварий произошла в Пермском крае в конце 2023 года на фоне аномальных морозов. Самая крупная из них — в Соликамске. Тогда в течение нескольких дней не было горячей воды и отопления в многоквартирных домах. Позже глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль проверку ситуации с отоплением. Коммунальные аварии также были в Кунгуре, Осе.