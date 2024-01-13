В Прикамье подошла к концу внеплановая проверка Генпрокуратуры РФ

Серия коммунальных аварий произошла в Пермском крае в конце 2023 года на фоне аномальных морозов. Самая крупная из них — в Соликамске. Тогда в течение нескольких дней не было горячей воды и отопления в многоквартирных домах. Позже глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль проверку ситуации с отоплением. Коммунальные аварии также были в Кунгуре, Осе.