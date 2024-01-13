В Ярославской области без света и тепла остались сотни людей: власти бездействуют

Местные жители в Титово-2 обращаются к губернатору с просьбой не забывать о них. Они вынуждены тратить крупные суммы на обогрев генератором, однако не все могут себе это позволить. Кроме того, их магазин, где они встретились с представителями «Новых известий», также остался без света и тепла. При этом местная жительница Ольга утверждает, что количество пострадавших от отсутствия света и тепла намеренно занижается.