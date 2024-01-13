В Ярославской области без света и тепла остались сотни людей: власти бездействуют

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Жители сел Высокое, Покровское, а также деревень Березники и Инальцино вынуждены обходиться без постоянного света и тепла. В случае поломки котла в централизованной котельной Березников есть риск лишиться отопления в домах жителей деревни. В Высоком проживает около 300 человек, в Березниках столько же, в Инальцино более 100 человек, а в других деревнях, включая Покровское, Землево и Долгополово, еще около 100 человек, пишут «Новые Известия».
В фельдшерском пункте в Яковцево Борисоглебского района замерзла система отопления, несмотря на усилия местного фельдшера. Это означает, что 200 человек остались без необходимой медицинской помощи. В школах Яковцево, Высокого и Березников темно и холодно, что привело к фактической остановке учебного процесса.
В то время как в райцентре Борисоглебском все в порядке: свет есть, тепло тоже. Глава района не обращает внимания на замерзающие деревни, предпочитая заниматься другими вопросами. При этом на подсветку нового моста и велосипедную дорожку было потрачено около 7 миллионов бюджетных средств.
Местные жители в Титово-2 обращаются к губернатору с просьбой не забывать о них. Они вынуждены тратить крупные суммы на обогрев генератором, однако не все могут себе это позволить. Кроме того, их магазин, где они встретились с представителями «Новых известий», также остался без света и тепла. При этом местная жительница Ольга утверждает, что количество пострадавших от отсутствия света и тепла намеренно занижается.
Ответственность за электроснабжение в районе лежит на ПАО «Россети Центр». Ремонтники «Россетей» трудятся по 12 часов в день. 50 км линий находятся в аварийном состоянии, и работники жалуются на ветхость проводов и конструкций. Журналисты выяснили, что просеки засыпаны снегом, и поднимается вопрос, на что идут ежемесячные платежи граждан. Пока нет прогноза, когда закончатся ремонтные работы, а местные жители не видели руководства в течение всех трех недель хаоса.