Во Франции покажут рисунки детей из Пермского края

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В Русском доме в Париже откроется международная выставка детского рисунка «Наша зима». Выставка проводится совместно с ассоциацией Pour Kungur («Все для Кунгура»). Рисунки для участия в конкурсе присылали со всего мира, в том числе из Пермского края. Всего поступило более 500 рисунков, сообщает Русским дом в Париже в социальных сетях.
Дети ассоциации «Все для Кунгура» — это дети, усыновленные в России, которые проживают сейчас в зарубежных странах. Ассоциация с 2012 года организует проекты, которые нужны для укрепления самоидентификации детей из РФ.
Были отобраны более 110 рисунков, которые расположатся на внешних стендах дома культуры в Париже с 19 января по 20 февраля. Вся экспозиция будет представлена в штаб-квартире ассоциации в поселке Гаржилесс.