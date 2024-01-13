Во Франции покажут рисунки детей из Пермского края

В Русском доме в Париже откроется международная выставка детского рисунка «Наша зима». Выставка проводится совместно с ассоциацией Pour Kungur («Все для Кунгура»). Рисунки для участия в конкурсе присылали со всего мира, в том числе из Пермского края. Всего поступило более 500 рисунков, сообщает Русским дом в Париже в социальных сетях.