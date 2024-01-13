properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Русский дом в Париже

Во Франции покажут рисунки детей из Пермского края

13 января 2024, 12:08
Фото: Google Maps
Русский дом в Париже
Pour Kungur выступает за развитие дружеских отношений между РФ и Францией.

В Русском доме в Париже откроется международная выставка детского рисунка «Наша зима». Выставка проводится совместно с ассоциацией Pour Kungur («Все для Кунгура»). Рисунки для участия в конкурсе присылали со всего мира, в том числе из Пермского края. Всего поступило более 500 рисунков, сообщает Русским дом в Париже в социальных сетях.

Дети ассоциации «Все для Кунгура» — это дети, усыновленные в России, которые проживают сейчас в зарубежных странах. Ассоциация с 2012 года организует проекты, которые нужны для укрепления самоидентификации детей из РФ.

Были отобраны более 110 рисунков, которые расположатся на внешних стендах дома культуры в Париже с 19 января по 20 февраля. Вся экспозиция будет представлена в штаб-квартире ассоциации в поселке Гаржилесс.

Читайте также:
Переезд рынка и смерть ребенка на корпоративе. Главные новости недели в ПрикамьеВ Перми учительница потеряла сознание во время разговора со школьникомРебенок пермячки скончался в Санкт-Петербурге после кормления грудью
#Пермь#Детский мир#Детский дом
Подпишитесь
Пермяк, усыновленный учеными из США, не стал обжаловать арест по делу о наркотиках
Сегодня, 07:36
Новая инфекционная больница в Перми получила разрешение на ввод в эксплуатацию
Сегодня, 08:17
Пермский депутат решил сходить в полицию после поста с критикой СВО
Сегодня, 05:24
В Прикамье подошла к концу внеплановая проверка Генпрокуратуры РФ
Сегодня, 07:07
В Перми в реанимации скончалась журналистка Марина Шилова
Сегодня, 05:12
Переезд рынка и смерть ребенка на корпоративе. Главные новости недели в Прикамье
Вчера, 11:14