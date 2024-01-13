Жителя Прикамья арестовали за покушение на убийство брата

В Нытвенском округе отправили под стражу 39-летнего мужчину, обвиняемого в покушение на убийство. Пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю уточняет, что в ночь на 11 января обвиняемый напился и поссорился с братом. Причина ссоры не раскрывается, указано лишь то, что она произошла на фоне личной неприязни.