Жителя Прикамья арестовали за покушение на убийство брата

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
В Нытвенском округе отправили под стражу 39-летнего мужчину, обвиняемого в покушение на убийство. Пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю уточняет, что в ночь на 11 января обвиняемый напился и поссорился с братом. Причина ссоры не раскрывается, указано лишь то, что она произошла на фоне личной неприязни.
Обвиняемый схватился за нож и несколько раз ударил родственника. Его брат потерял сознание. Злоумышленник решил, что его брат скончался, поэтому решил сбежать. Однако потерпевшего удалось спасти — ему вовремя оказали медицинскую помощь.
Позже нападавшего удалось задержать, он признался в преступлении. Сейчас следователи собирают доказательства по уголовному делу.