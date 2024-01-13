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Published Сегодня, 14:50

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Updated Сегодня, 14:52

Жителя Прикамья арестовали за покушение на убийство брата

Жителя Прикамья арестовали за покушение на убийство брата

13 января 2024, 14:50
Фото: fusionbrain.ai
Мужчина решил, что убил родственника и сбежал, но потерпевшего удалось спасти.

В Нытвенском округе отправили под стражу 39-летнего мужчину, обвиняемого в покушение на убийство. Пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю уточняет, что в ночь на 11 января обвиняемый напился и поссорился с братом. Причина ссоры не раскрывается, указано лишь то, что она произошла на фоне личной неприязни.

Обвиняемый схватился за нож и несколько раз ударил родственника. Его брат потерял сознание. Злоумышленник решил, что его брат скончался, поэтому решил сбежать. Однако потерпевшего удалось спасти — ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Позже нападавшего удалось задержать, он признался в преступлении. Сейчас следователи собирают доказательства по уголовному делу.

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#Происшествия#Пермь#Убийство#Ск
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