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Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries

Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries

14 января 2024, 13:26
Фото: 1MI
Склад готовой продукции Wildberries работал без разрешения Госстройнадзора о вводе в эксплуатацию.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе готовой продукции Wildberries. Возгорание произошло утром 13 января под Санкт-Петербургом. Информация об этом появилась в телеграм-канале ведомства.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербург О. В. Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных к настоящему моменту обстоятельствах произошедшего», — говорится в соцсети следственного комитета.

Пожару присвоили наивысший ранг сложности. Погибших нет, пострадала одна девушка. По данным МЧС, что вечером того же дня площадь возгорания сократилась с 70 тыс. до 4 тыс кв. м., а ранг сложности понижен с пятого до второго.

На запрос РИА Новости в Госстройнадзоре сообщили, что ведомство выдавало WB разрешение на строительство склада и заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации, однако разрешения на ввод в эксплуатацию здания со стороны Госстройнадзора не было.

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#Пожар#Мчс#Бастрыкин#Уголовное дело#Госстройнадзор#Склад#Риа новости#Александр Бастрыкин#Wildberries#Эксплуатация
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