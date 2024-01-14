Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе готовой продукции Wildberries. Возгорание произошло утром 13 января под Санкт-Петербургом. Информация об этом появилась в телеграм-канале ведомства.
«Глава ведомства поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербург О. В. Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных к настоящему моменту обстоятельствах произошедшего», — говорится в соцсети следственного комитета.
Пожару присвоили наивысший ранг сложности. Погибших нет, пострадала одна девушка. По данным МЧС, что вечером того же дня площадь возгорания сократилась с 70 тыс. до 4 тыс кв. м., а ранг сложности понижен с пятого до второго.
На запрос РИА Новости в Госстройнадзоре сообщили, что ведомство выдавало WB разрешение на строительство склада и заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации, однако разрешения на ввод в эксплуатацию здания со стороны Госстройнадзора не было.