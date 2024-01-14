Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries

На запрос РИА Новости в Госстройнадзоре сообщили, что ведомство выдавало WB разрешение на строительство склада и заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации, однако разрешения на ввод в эксплуатацию здания со стороны Госстройнадзора не было.