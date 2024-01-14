properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Бастрыкин взял под контроль проверку жилого дома в аварийном состоянии в Березниках

Бастрыкин взял под контроль проверку жилого дома в аварийном состоянии в Березниках

14 января 2024, 09:01
Фото: Midjourney
Горячего водоснабжения нет, температура не соответствует норме, потолок осыпается. Дом не обслуживает ни одна управляющая компания.

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о нарушении прав жительницы г. Березники Пермского края. Дом пожилой женщины признан аварийным, сообщает информационный центр следственного комитета РФ.

По данным ведомства, дом находится в непригодном состоянии. Потолок осыпается, температура помещения не соответствует норме, горячей воды нет. На данный момент дом не обслуживает ни одна управляющая компания, мер по исправлению ситуации также не предпринимается. По факту перечисленных нарушений СУ СК Прикамья проводит процессуальную проверку.

Председатель Следственного комитета РФ поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и распорядился представить доклад о промежуточных результатах Денису Головкину. Ранее сообщалось, что Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту отсутствия горячей воды в многоквартирных домах в Нытве.

Читайте также:
Бастрыкин распорядился возбудить дело по факту отсутствия горячей воды в НытвеГлава СК РФ заинтересовался исчезновением 53-летнего мужчины на территории ПрикамьяНытвенский суд Прикамья возглавила новая судья
#Пермский край#Горячая вода#Аварийный дом#Березники#Уголовное дело#Нытва#Проверка#Многоквартирные дома#Александр Бастрыкин#СК России#Исправление ситуации
Подпишитесь
В Перми будут подготовлены три места для крещенских купаний
Сегодня, 07:50
«Парма» обыграла действующего чемпиона Лиги ВТБ
Вчера, 17:39
В Прикамье спортсменка из Чусового стала призером Кубка России по ски-кроссу
Сегодня, 06:36
Бывший вице-мэр Перми пошел на повышение в Москве
Сегодня, 05:22
КПРФ избавилась от пермского депутата Сергея Медведева, критиковавшего СВО
Вчера, 15:20
Пострадали почти 700 человек. Пермяка будут судить за создание финансовой пирамиды
Вчера, 17:09