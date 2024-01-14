Бастрыкин взял под контроль проверку жилого дома в аварийном состоянии в Березниках

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о нарушении прав жительницы г. Березники Пермского края. Дом пожилой женщины признан аварийным, сообщает информационный центр следственного комитета РФ.
По данным ведомства, дом находится в непригодном состоянии. Потолок осыпается, температура помещения не соответствует норме, горячей воды нет. На данный момент дом не обслуживает ни одна управляющая компания, мер по исправлению ситуации также не предпринимается. По факту перечисленных нарушений СУ СК Прикамья проводит процессуальную проверку.
Председатель Следственного комитета РФ поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и распорядился представить доклад о промежуточных результатах Денису Головкину. Ранее сообщалось, что Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту отсутствия горячей воды в многоквартирных домах в Нытве.