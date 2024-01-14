Бастрыкин взял под контроль проверку жилого дома в аварийном состоянии в Березниках

По данным ведомства, дом находится в непригодном состоянии. Потолок осыпается, температура помещения не соответствует норме, горячей воды нет. На данный момент дом не обслуживает ни одна управляющая компания, мер по исправлению ситуации также не предпринимается. По факту перечисленных нарушений СУ СК Прикамья проводит процессуальную проверку.