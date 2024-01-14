Бывшего владельца «Уралкалия» обманули на десятки миллионов долларов

В суде бизнесмен заявил, что после личного знакомства с Бувье в 2002 году, его будущий советник в мире искусства отправил ему письмо с предложением о сотрудничестве. Подчеркнув при этом, что у него есть необходимые связи для покупок произведений по доступным ценам. Одним из условий Бувье в совместной работе с олигархом стало его требование о конфиденциальности.