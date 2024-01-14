Бывшего владельца «Уралкалия» обманули на десятки миллионов долларов

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
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Updated Сегодня, 10:46
Экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев подал судебный иск к аукционному дому Sotheby's в Нью-Йорке, сообщает The New York Times. Российский бизнесмен утверждает, Sotheby's помог швейцарскому арт-дилеру Иву Бувье обманным путем вынудить его переплатить десятки миллионов долларов за покупку произведений искусства.
Рыболовлев является одним из богатейших людей России, а по мнению Forbes находится на 397 строке в списке миллиардеров 2023 года. Предприниматель и арт-дилер были дружны на протяжении многих лет, посещали вместе футбольные матчи и праздновали дни рождения.
В суде бизнесмен заявил, что после личного знакомства с Бувье в 2002 году, его будущий советник в мире искусства отправил ему письмо с предложением о сотрудничестве. Подчеркнув при этом, что у него есть необходимые связи для покупок произведений по доступным ценам. Одним из условий Бувье в совместной работе с олигархом стало его требование о конфиденциальности.
По словам адвокатов Рыболовлева, Бувье воспользовался этой конфиденциальностью с целью крупного мошенничества. Таким образом было приобретено несколько десятков работ по завышенным ценам. Экс-глава российского предприятия сообщает, что он потратил около 2 млрд долларов на 38 работ, 12 из которых было куплено с участием Sotheby's.
Одной из таких работ стало полотно «Спаситель мира» Леонардо да Винчи.Впервые картина появилась на аукционе в 2005 году стоимостью 1175 долларов. Несколькими годами позднее, Рыболовлев заинтересовался произведение искусства и отдал за него 127,5 млн долларов. На этой сделке Бувье удалось заработать 44,4 млн долларов.
Бизнесмен утверждает, что арт-дилер манипулировал им, притворяясь советником для ведения переговоров от его имени с фиктивными третьими сторонами. Однако Бувье стоит на том, что он действовал в качестве независимого дилера и взимал плату в соответствии с требованиями рынка.