Бывший вице-мэр Перми пошел на повышение в Москве

Утверждение в новой должности бывшего пермского чиновника произошло 1 января 2024 года. Трудоустроился в московское ГАУ Агеев летом прошлого года в качестве куратора экономического и финансового направления. 2 июня 2023 года был его последний рабочий день в пермской городской мэрии.