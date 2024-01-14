properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Бывший вице-мэр Перми пошел на повышение в Москве

Бывший вице-мэр Перми пошел на повышение в Москве

14 января 2024, 05:22
Фото: properm.ru
Утверждение пермского чиновника в новой должности произошло 1 января 2024 года.

Экс-замглавы администрации Перми Виктор Агеев получил повышение в Москве. Уход из мэрии связан с переходом на должность первого замдиректора Московского научно-исследовательского и проектного института жилищного хозяйства (ГАУ «МосжилНИИпроект»). Информацию об этом сообщает «Ъ-Прикамье».

Утверждение в новой должности бывшего пермского чиновника произошло 1 января 2024 года. Трудоустроился в московское ГАУ Агеев летом прошлого года в качестве куратора экономического и финансового направления. 2 июня 2023 года был его последний рабочий день в пермской городской мэрии.

Пермский чиновник работал в администрации региональной столицы на разных должностях с октября 2010 года по июнь 2023 года. С января по июль 2017 года он занимал пост министра экономического развития и инвестиций Пермского края.

Учредителем ГАУ «МосжилНИИпроект» является департамент капитального ремонта мэрии Москвы. Ведомство занимается проектированием, капремонтом и восстановлением жилого и нежилого фонда.

Читайте также:
Глава департамента ЖКХ Перми Станислав Баскаков займется сносом аварийных домовМэр Перми создал аналог краевого совета по предпринимательству. Но есть нюансСтало известно, кто возглавит департамент ЖКХ Перми после ухода Станислава Баскакова
#Финансы#Экономика#Пермь#Администрация#Чиновник#Москва#Мэрия#Повышение#Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства#ГАУ МосжилНИИпроект
Подпишитесь
В Перми будут подготовлены три места для крещенских купаний
Сегодня, 07:50
«Парма» обыграла действующего чемпиона Лиги ВТБ
Вчера, 17:39
В Прикамье спортсменка из Чусового стала призером Кубка России по ски-кроссу
Сегодня, 06:36
КПРФ избавилась от пермского депутата Сергея Медведева, критиковавшего СВО
Вчера, 15:20
Пострадали почти 700 человек. Пермяка будут судить за создание финансовой пирамиды
Вчера, 17:09