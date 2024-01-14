Бывший вице-мэр Перми пошел на повышение в Москве

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
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Updated Сегодня, 05:46
Экс-замглавы администрации Перми Виктор Агеев получил повышение в Москве. Уход из мэрии связан с переходом на должность первого замдиректора Московского научно-исследовательского и проектного института жилищного хозяйства (ГАУ «МосжилНИИпроект»). Информацию об этом сообщает «Ъ-Прикамье».
Утверждение в новой должности бывшего пермского чиновника произошло 1 января 2024 года. Трудоустроился в московское ГАУ Агеев летом прошлого года в качестве куратора экономического и финансового направления. 2 июня 2023 года был его последний рабочий день в пермской городской мэрии.
Пермский чиновник работал в администрации региональной столицы на разных должностях с октября 2010 года по июнь 2023 года. С января по июль 2017 года он занимал пост министра экономического развития и инвестиций Пермского края.
Учредителем ГАУ «МосжилНИИпроект» является департамент капитального ремонта мэрии Москвы. Ведомство занимается проектированием, капремонтом и восстановлением жилого и нежилого фонда.