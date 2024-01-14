Пермские паралимпийцы завоевали «серебро» на чемпионате России по стрельбе из лука

Паралимпийцы из Перми получили «серебро» на чемпионате России по стрельбе из лука. Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата заняли второе место в мужских командных соревнованиях категории W1, немного уступив команде из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Федерации стрельбы из лука Прикамья.