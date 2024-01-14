Пермские паралимпийцы завоевали «серебро» на чемпионате России по стрельбе из лука

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Паралимпийцы из Перми получили «серебро» на чемпионате России по стрельбе из лука. Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата заняли второе место в мужских командных соревнованиях категории W1, немного уступив команде из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Федерации стрельбы из лука Прикамья.
В состав пермской команды вошли Махнутин Павел, Полуянов Максим. Тренировал команду Внутских Олег. Чемпионат прошел в Орле 10–15 января 2024 года. На данный момент призеры готовятся к этапу Кубка России. Даты проведения — с 16 по 20 января.