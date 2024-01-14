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Пермские паралимпийцы завоевали «серебро» на чемпионате России по стрельбе из лука

Пермские паралимпийцы завоевали «серебро» на чемпионате России по стрельбе из лука

14 января 2024, 14:51
Фото: Федерация стрельбы из лука Пермского края
Пермскую команду представили Павел Махнутин и Максим Полуянов. Тренер призеров — Олег Внутских.

Паралимпийцы из Перми получили «серебро» на чемпионате России по стрельбе из лука. Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата заняли второе место в мужских командных соревнованиях категории W1, немного уступив команде из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Федерации стрельбы из лука Прикамья.

В состав пермской команды вошли Махнутин Павел, Полуянов Максим. Тренировал команду Внутских Олег. Чемпионат прошел в Орле 10–15 января 2024 года. На данный момент призеры готовятся к этапу Кубка России. Даты проведения — с 16 по 20 января.

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#Чемпионат россии#Орел#Московская область#Пресс-служба#2024 год#Пермские паралимпийцы#Стрельба из лука#Мужские командные соревнования#Категория W1#Федерация стрельбы из лука Прикамья#Махнутин Павел#Полуянов Максим#Внутских Олег#Призеры#Этап Кубка России
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