Пермский завод получил разрешение на строительство логистического центра

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
15 декабря 2023 года пермскому заводу «Редуктор-ПМ» было выдано разрешение на строительство логистического центра в Свердловском районе. Информация об этом появилась в реестре разрешений Минимущества Пермского края.
Логистический центр будет находится на улице Героев Хасана, 05/1101. Территория участка займет площадь в 5,7 га. Строение будет размещено за производственным корпусом АО «Авиационные редуктоы и трансмиссии — Пермские моторы».
Кроме того, на территории предприятия планируется установить подземные противопожарные резервуары, стоянки на 7 и 13 мест, контрольно-пропускной пункт, а также площадки для сбора мусора.