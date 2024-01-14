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Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

Пермский завод получил разрешение на строительство логистического центра

Пермский завод получил разрешение на строительство логистического центра

14 января 2024, 16:13
Здание будет размещено на территории предприятия. Также планируется установить подземные противопожарные резервуары, стоянки, КПП и площадки для сбора мусора.

15 декабря 2023 года пермскому заводу «Редуктор-ПМ» было выдано разрешение на строительство логистического центра в Свердловском районе. Информация об этом появилась в реестре разрешений Минимущества Пермского края.

Логистический центр будет находится на улице Героев Хасана, 05/1101. Территория участка займет площадь в 5,7 га. Строение будет размещено за производственным корпусом АО «Авиационные редуктоы и трансмиссии — Пермские моторы».

Кроме того, на территории предприятия планируется установить подземные противопожарные резервуары, стоянки на 7 и 13 мест, контрольно-пропускной пункт, а также площадки для сбора мусора.

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#Строительство#КПП#Стоянки#Территория#Логистический центр#Предприятие#Пермский завод#Подземные противопожарные резервуары#Площадки для сбора мусора
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