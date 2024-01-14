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Updated Сегодня, 06:46

В Прикамье спортсменка из Чусового стала призером Кубка России по ски-кроссу

В Прикамье спортсменка из Чусового стала призером Кубка России по ски-кроссу

14 января 2024, 06:36
Фото: СШОР «Огонёк»
Девушка получила серебряную медаль.

Воспитанница чусовской спортивной школы Прикамья завоевала медаль в рамках соревнований 4 и 5 Кубка России по ски-кроссу. Во фристайле лучшей среди женщин стала Дарья Мельчакова. Об этом сообщает Минспорт Прикамья.

Мельчакова стала серебряным призером этапа, совсем немного уступив победителю соревнований. Спортивные мероприятия прошли на специальных подготовленных лыжных трассах. Лыжники стартуют по 4 человека и одновременно проходят трассу с препятствиями в виде виражей и трамплинов.

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#Кубок россии#Прикамье#Лыжные трассы#Фристайл#Трамплины#Ски-кросс#Серебряная медаль#Чусовская спортивная школа#Дарья Мельчакова#Минспорт Прикамья#Препятствия#Виражи
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