В Прикамье спортсменка из Чусового стала призером Кубка России по ски-кроссу

Мельчакова стала серебряным призером этапа, совсем немного уступив победителю соревнований. Спортивные мероприятия прошли на специальных подготовленных лыжных трассах. Лыжники стартуют по 4 человека и одновременно проходят трассу с препятствиями в виде виражей и трамплинов.