В Прикамье спортсменка из Чусового стала призером Кубка России по ски-кроссу

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:46
Воспитанница чусовской спортивной школы Прикамья завоевала медаль в рамках соревнований 4 и 5 Кубка России по ски-кроссу. Во фристайле лучшей среди женщин стала Дарья Мельчакова. Об этом сообщает Минспорт Прикамья.
Мельчакова стала серебряным призером этапа, совсем немного уступив победителю соревнований. Спортивные мероприятия прошли на специальных подготовленных лыжных трассах. Лыжники стартуют по 4 человека и одновременно проходят трассу с препятствиями в виде виражей и трамплинов.