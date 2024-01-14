В мэрии Перми рассказали, чем нельзя подкармливать птиц зимой

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В администрации Перми рассказали, что птиц нельзя кормить пшеном, черным хлебом и рисом. На замену обычным кормушкам пермяки могут делать съедобные кормушки из сухого галетного печенья, сливочного масла и семечек.
По информации городского управления по экологии и природопользованию, на зиму в городе остаются дятлы, клесты, синицы, сойки, чижи, пищухи, поползни, воробьи, утки и другие птицы. А еще с севера в край прилетают снегири, чечётки, свиристели, дрозды.
Подкармливать птиц без вреда для их здоровья можно сырыми семечками подсолнуха, тыквы, просом, овсом, пшеницей, орехами, салом, сливочным маслом и сушеными ягодами. Отмечается, что пернатых не рекомендуется кормить также грибами, ядрами косточек вишни, персика, абрикоса и миндалем. В кормушке не должно лежать испорченных, заплесневевших продуктов.