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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

В мэрии Перми рассказали, чем нельзя подкармливать птиц зимой

В мэрии Перми рассказали, чем нельзя подкармливать птиц зимой

14 января 2024, 12:33
Фото: Midjourney
Пернатых можно подкармливать семечками, просом, овсом, пшеницей, орехами, салом, сливочным маслом и сушеными ягодами. Вместо обычных кормушек рекомендуется делать съедобные.

В администрации Перми рассказали, что птиц нельзя кормить пшеном, черным хлебом и рисом. На замену обычным кормушкам пермяки могут делать съедобные кормушки из сухого галетного печенья, сливочного масла и семечек.

По информации городского управления по экологии и природопользованию, на зиму в городе остаются дятлы, клесты, синицы, сойки, чижи, пищухи, поползни, воробьи, утки и другие птицы. А еще с севера в край прилетают снегири, чечётки, свиристели, дрозды.

Подкармливать птиц без вреда для их здоровья можно сырыми семечками подсолнуха, тыквы, просом, овсом, пшеницей, орехами, салом, сливочным маслом и сушеными ягодами. Отмечается, что пернатых не рекомендуется кормить также грибами, ядрами косточек вишни, персика, абрикоса и миндалем. В кормушке не должно лежать испорченных, заплесневевших продуктов.

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