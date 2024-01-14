В мэрии Перми рассказали, чем нельзя подкармливать птиц зимой

Подкармливать птиц без вреда для их здоровья можно сырыми семечками подсолнуха, тыквы, просом, овсом, пшеницей, орехами, салом, сливочным маслом и сушеными ягодами. Отмечается, что пернатых не рекомендуется кормить также грибами, ядрами косточек вишни, персика, абрикоса и миндалем. В кормушке не должно лежать испорченных, заплесневевших продуктов.