В Перми будут подготовлены три места для крещенских купаний

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 09:10
В Перми будут оборудованы три места для купаний в Крещение Господне. Праздник отмечается православными 19 января. Администрация города сообщает, что окунуться в прорубь пермяки смогут в Свердловском и Мотовилихинском районах.
В ночь на 19 января в Свердловском районе жители Перми смогут посетить купель на улице Пристанционной, 38, на территории женского монастыря. Купание будет организовано с 00.00 до 05:00. В Мотовилихинском районе выделили сразу два специальных места: в Верхней Курье на улице 1-я линия, 53 — территория около Пермского Богоявленского мужского монастыря и на Мотовилихинском пруду за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырём.
В Верхней Курье купание будет открыто с 21:00 18 января до 22:00 19 января. На Мотовилихинском пруду — с 21:00 18 января до 15:00 19 января. Сообщается, что рядом с ледяными купелями будут оборудованы места, где можно будет переодеться и согреться после процедуры.
На территории всех трех перечисленных мест для купаний Перми будет организовано дежурство медиков и спасателей. Окунаться в Крещенскую купель можно лишь физически подготовленным людям без медицинских противопоказаний. Купание детей разрешено лишь с участием взрослых. Перед священным ритуалом в ледяной проруби рекомендуется сделать пробежку и разминку.