В Перми будут подготовлены три места для крещенских купаний

В ночь на 19 января в Свердловском районе жители Перми смогут посетить купель на улице Пристанционной, 38, на территории женского монастыря. Купание будет организовано с 00.00 до 05:00. В Мотовилихинском районе выделили сразу два специальных места: в Верхней Курье на улице 1-я линия, 53 — территория около Пермского Богоявленского мужского монастыря и на Мотовилихинском пруду за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырём.