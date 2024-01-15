Экономисты из Пермского политеха пояснили, почему растут цен на яйца

«Тут у экономистов есть две полярные точки зрения. С одной стороны, люди могут покупать больше яиц, потому что у них нет денег на более дорогой белок: говядину, рыбу, мясо курицы. Поэтому дополняют свой рацион яйцом. С другой стороны, яйца подорожали, потому что люди стали их больше покупать, поскольку стали лучше жить. То есть увеличение потребительского спроса вызвало ожидаемую инфляцию» — говорит ученая.