Экономисты из Пермского политеха пояснили, почему растут цен на яйца

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Почему резко подорожали куриные яйца? Какие предпосылки для роста цен выделяют экономисты?
Мы обратились к учёным из Пермского Политеха.
Вот что по «яичному» вопросу говорит старший преподаватель кафедры экономики и финансов Пермского Политеха Юлия Стародумова.
Подорожание яиц — очень интересная и экономически необычная ситуация. Сначала стоит рассказать об однозначных и доказуемых факторах, говорит ученая.
Во-первых, хоть яйца и являются отечественным продуктом, витаминные добавки, которые называют премиксами, различные медикаменты для птицы и другие добавки, используемые в производстве яиц, являются импортными. И сейчас в связи с ослаблением курса рубля и усложнением логистических цепочек все эти добавки и медикаменты для производства яйца подорожали.
Вторым однозначным фактором является то, что возник дефицит рабочей силы и ее удорожание. В связи с закрытием границ, усложнением и устрожением миграционного законодательства стало меньше недорогой рабочей силы. Это привело к снижению стабильности в работе производства, а также вынудило работодателей повышать зарплату рабочим с российским гражданством, чтобы привлечь людей на вакантные места.
В-третьих, повышение «аппетитов» торговых сетей. Они повысили наценку на яйца из-за инфляции и общемировой ситуации. Грубо говоря, решили: «А чего бы нам не повысить, если мы можем повысить?»
Далее Юлия Стародумова называет еще один явный фактор — неблагополучную ситуацию с птичьим гриппом, сложившуюся во многих регионах осенью 2023 года. Из-за этого многие фабрики закрывались, а поголовье уничтожалось, что привело к снижению производства яйца, по некоторым данным, на 7-10%.
Утверждение, что люди стали покупать больше яиц экономист называет «не совсем однозначной причиной»
«Тут у экономистов есть две полярные точки зрения. С одной стороны, люди могут покупать больше яиц, потому что у них нет денег на более дорогой белок: говядину, рыбу, мясо курицы. Поэтому дополняют свой рацион яйцом. С другой стороны, яйца подорожали, потому что люди стали их больше покупать, поскольку стали лучше жить. То есть увеличение потребительского спроса вызвало ожидаемую инфляцию» — говорит ученая.
Ранее в Росптицесоюзе сообщили, что импорт куриных яиц из других стран не повлияет на уровень цен в российских магазинах. По словам главы ведомства Галины Бобылевой, объемы поставок слишком малы, сообщает издание «Новые известия».
Галина Бобылева считает, что установившиеся цены около 110-125 рублей за десяток яиц — нормальные, справедливые и адекватные. Производители продают яйца по 95-105 рублей, а остальное — это расходы и наценка торговых сетей.
Власти некоторых регионов пытаются решить проблему добровольным сдерживанием цен на яйца (в Иркутской области) и возбуждением антимонопольных дел (в Ярославской и Костромской областях). А в середине декабря президент России Владимир Путин называл причину роста цен на яйца — это сбой в работе правительства РФ.