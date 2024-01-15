Фонд поддержки участников СВО в Пермском крае возглавил военный

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
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Updated Сегодня, 06:51
Благотворительный фонд «Единый центр поддержки» возглавил Рафаил Аллахвердиев. 47-летний руководитель окончил Пермский педагогический университет, работал начальником отдела в Чусовском МВД, судебным приставом. Аллахвердиев участвовал в специальной военной операции в качестве добровольца, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье». В последнее время он работал ведущим консультантом отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и органами военного управления Минтербеза Пермского края.
«Единый центр поддержки» создан летом прошлого года, его работа сосредоточена на поддержке действующих участников специальной военной операции из Пермского края. Ранее директором центра был экс-силовик Константин Строгий, сейчас он возглавляет филиал пермского фонда «Защитники Отечества». С должности в «Едином центре поддержки» он ушел из-за нехватки времени.