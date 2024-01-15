Фонд поддержки участников СВО в Пермском крае возглавил военный

«Единый центр поддержки» создан летом прошлого года, его работа сосредоточена на поддержке действующих участников специальной военной операции из Пермского края. Ранее директором центра был экс-силовик Константин Строгий, сейчас он возглавляет филиал пермского фонда «Защитники Отечества». С должности в «Едином центре поддержки» он ушел из-за нехватки времени.