properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

Фонд поддержки участников СВО в Пермском крае возглавил военный

Фонд поддержки участников СВО в Пермском крае возглавил военный

15 января 2024, 05:24
Фото: Telegram-канал губернатора Прикамья
Новый директор фонда участвовал в спецоперации.

Благотворительный фонд «Единый центр поддержки» возглавил Рафаил Аллахвердиев. 47-летний руководитель окончил Пермский педагогический университет, работал начальником отдела в Чусовском МВД, судебным приставом. Аллахвердиев участвовал в специальной военной операции в качестве добровольца, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье». В последнее время он работал ведущим консультантом отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и органами военного управления Минтербеза Пермского края.

«Единый центр поддержки» создан летом прошлого года, его работа сосредоточена на поддержке действующих участников специальной военной операции из Пермского края. Ранее директором центра был экс-силовик Константин Строгий, сейчас он возглавляет филиал пермского фонда «Защитники Отечества». С должности в «Едином центре поддержки» он ушел из-за нехватки времени.

Читайте также:
На СВО убили 53-летнего военного из Пермского краяВ Пермском крае простятся с 24-летним военным, убитым на СВОКПРФ избавилась от пермского депутата Сергея Медведева, критиковавшего СВО
#Военная операция на Украине#Кадровые перестановки#Пермь
Подпишитесь
Национализация и ничего лишнего. Главное в арбитражных судах в 2023 году
Сегодня, 08:00
Предполагаемый убийца пермского бизнесмена останется в СИЗО до начала апреля
Сегодня, 07:09
Только с опытом работы. В Перми ищут актеров в новый сериал
Сегодня, 04:41
В Минтербезе прокомментировали угрозы устроить теракты в Перми
Сегодня, 03:58
В Пермском зоопарке в этом году вновь попытаются получить потомство снежного барса
Сегодня, 04:40
Врач молодежной команды «Парма-М» спас мужчину на борту самолета
Сегодня, 07:52