На СВО убили 53-летнего военного из Пермского края

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Неизвестно, сколько жителей Пермского края участвуют в спецоперации или сколько погибли. По данным президента Владимира Путина, СВО завершится в момент, когда будут достигнуты все поставленные цели.