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Updated Сегодня, 05:20

На СВО убили 53-летнего военного из Пермского края

На СВО убили 53-летнего военного из Пермского края

15 января 2024, 04:50
Фото: vk.com/kizeladm59
Дата гибели жителя Прикамья неизвестна.

В Кизеле 16 января простятся с 53-летним военным из Пермского края, убитым на спецоперации. О гибели Андрея Иванова сообщила администрация Кизела в социальных сетях. Обстоятельства гибели мужчины чиновники не раскрывают.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Неизвестно, сколько жителей Пермского края участвуют в спецоперации или сколько погибли. По данным президента Владимира Путина, СВО завершится в момент, когда будут достигнуты все поставленные цели.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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