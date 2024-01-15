Обвиняется в 53 эпизодах продажи наркотиков. В Лысьве задержан наркодилер

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Published Сегодня, 05:46
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Завершилось следствие по делу 24-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Задержанного в Лысьве молодого человека обвиняют в 53 преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Молодой человек был задержан сотрудниками наркоконтроля в ходе оперативно-розыскных мероприятий в феврале прошлого года. При осмотре его сотового телефона стражи порядка обнаружили доказательства причастности фигуранта к незаконному обороту наркотических средств.
Следствием установлено, что обвиняемый начал свою деятельность в январе прошлого года в Березниках. Он получал оптовую партию запрещенных веществ, расфасовывал, а затем раскладывал разовые дозы по тайникам для последующего сбыта. Выяснилось, что молодой человек оборудовал тайники-закладки на территории Губахи, Кизела, Александровска, Березников, Лысьвы, Соликамска.
Из незаконного оборота полицейские изъяли более 20 граммов героина.
Все эпизоды криминальной деятельности были объединены в одно производство. На период следствия в отношении фигуранта избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.