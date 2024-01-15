Обвиняется в 53 эпизодах продажи наркотиков. В Лысьве задержан наркодилер

Следствием установлено, что обвиняемый начал свою деятельность в январе прошлого года в Березниках. Он получал оптовую партию запрещенных веществ, расфасовывал, а затем раскладывал разовые дозы по тайникам для последующего сбыта. Выяснилось, что молодой человек оборудовал тайники-закладки на территории Губахи, Кизела, Александровска, Березников, Лысьвы, Соликамска.