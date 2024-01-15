Одну из елок Перми могут взять под особую охрану

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 07:49
В Перми еще одно дерево может попасть в реестр уникальных деревьев. Речь о сибирской ели, растущей на территории музея «Подпольная типография» на ул. Монастырской, 142, сообщает телеграм-канал «Интересная Пермь».
Ель была посажена в 1970-е годы. На днях сотрудники музея подали заявку в городское управление на включение ее в реестр уникальных деревьев. Это даст растению дополнительный защитный статус и внимание.
Высота ели составляет около 20 м. Она посажена в честь 1 мая, Дня труда. Праздник имел большую значимость для членов РСДРП. Известно, что в 1906 году в здании размещалась подпольная типография партии. За несколько дней учащимися школы было высажено несколько елей, однако до сегодняшнего дня «дожила» только одна.
Всего в региональной столице несколько деревьев-памятников. Одно из самых известных — это лиственница на ул. Клименко, которую посадил житель Разгуляя. Ее называют также «Деревом-флагом». Сейчас лиственнице насчитывается почти 140 лет.