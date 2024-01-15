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Одну из елок Перми могут взять под особую охрану

Одну из елок Перми могут взять под особую охрану

15 января 2024, 06:50
Фото: Midjourney
Ель находится на территории музея «Подпольная типография». В 1906-м году в здании размещалась партия РСДРП.

В Перми еще одно дерево может попасть в реестр уникальных деревьев. Речь о сибирской ели, растущей на территории музея «Подпольная типография» на ул. Монастырской, 142, сообщает телеграм-канал «Интересная Пермь».

Ель была посажена в 1970-е годы. На днях сотрудники музея подали заявку в городское управление на включение ее в реестр уникальных деревьев. Это даст растению дополнительный защитный статус и внимание.

Высота ели составляет около 20 м. Она посажена в честь 1 мая, Дня труда. Праздник имел большую значимость для членов РСДРП. Известно, что в 1906 году в здании размещалась подпольная типография партии. За несколько дней учащимися школы было высажено несколько елей, однако до сегодняшнего дня «дожила» только одна.

Всего в региональной столице несколько деревьев-памятников. Одно из самых известных — это лиственница на ул. Клименко, которую посадил житель Разгуляя. Ее называют также «Деревом-флагом». Сейчас лиственнице насчитывается почти 140 лет.

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#Пермь#1 мая#Разгуляй#Клименко#Реестр уникальных деревьев#Подпольная типография#Сибирская ель#Монастырская улица#Высота 20 м#День труда#РСДРП#1906 год#Региональная столица#Лиственница#Дерево-флаг#140 лет
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