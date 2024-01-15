Одну из елок Перми могут взять под особую охрану

Высота ели составляет около 20 м. Она посажена в честь 1 мая, Дня труда. Праздник имел большую значимость для членов РСДРП. Известно, что в 1906 году в здании размещалась подпольная типография партии. За несколько дней учащимися школы было высажено несколько елей, однако до сегодняшнего дня «дожила» только одна.