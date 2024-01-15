Пермская биатлонистка вошла в ТОП-10 на Чемпионате России

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Биатлонистка из Прикамья Анастасия Зырянова вошла в ТОП-10 по итогам заключительной гонки Чемпионата России. Об этом сообщают в краевом минспорта.
В Чайковском в рамках Чемпионата России по биатлону прошёл женский большой масс-старт. Лучшей среди прикамских спортсменок стала Анастасия Зырянова. Она заняла девятое место, её отставание от лидера составило 3 минуты.
Золото у Тамары Дербушевой из Свердловской области.