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Пермская биатлонистка вошла в ТОП-10 на Чемпионате России

Пермская биатлонистка вошла в ТОП-10 на Чемпионате России

15 января 2024, 16:44
Фото: министерство спорта Пермского края
В ходе большого масс-старта Анастасия Зырянова отстала от победительницы на 3 минуты.

Биатлонистка из Прикамья Анастасия Зырянова вошла в ТОП-10 по итогам заключительной гонки Чемпионата России. Об этом сообщают в краевом минспорта.

В Чайковском в рамках Чемпионата России по биатлону прошёл женский большой масс-старт. Лучшей среди прикамских спортсменок стала Анастасия Зырянова. Она заняла девятое место, её отставание от лидера составило 3 минуты.

Золото у Тамары Дербушевой из Свердловской области.

#Спорт#Биатлон#Чемпионат россии#Чемпионат
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