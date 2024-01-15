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Пермский депутат Сергей Медведев, критиковавший СВО, покинул Россию

Пермский депутат Сергей Медведев, критиковавший СВО, покинул Россию

15 января 2024, 10:49
Фото: properm.ru
Медведев говорил, что собирается пойти в полицию, но затем покинул страну.

Депутат Пермской городской думы Сергей Медведев, раскритиковавший СВО, уехал из России, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на самого депутата. Медведев не уточнил, в какую страну он уехал. Депутат не знает как будет проходить процедура лишения мандата.

По информации Properm.ru, Медведев покинул страну еще 13 января, при этом 12 января он заявлял, что собирается пойти в полицию, чтобы узнать, нарушил ли он что-то, раскритиковав спецоперацию.

Пост с осуждением СВО и президента России появился в социальных сетях депутата 31 декабря. При этом на него никто не обращал внимания до 11 января — в тот день пост начал распространяться по Telegram-каналам. Вечером того же дня в думе попросили силовиков дать оценку заявления депутата.

11 января Медведева исключили из партии, а 13 января — из фракции КПРФ.

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