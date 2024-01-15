Пермский депутат Сергей Медведев, критиковавший СВО, покинул Россию

Пост с осуждением СВО и президента России появился в социальных сетях депутата 31 декабря. При этом на него никто не обращал внимания до 11 января — в тот день пост начал распространяться по Telegram-каналам. Вечером того же дня в думе попросили силовиков дать оценку заявления депутата.