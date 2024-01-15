Пермский рэпер Сява сожалеет о своем «голом» выступлении 13 лет назад

Мероприятие требовало от гостей особый дресс-код almost naked — посетители должны были прийти в откровенных нарядах. Фотографии с тусовки попали в сеть, хотя банкет подразумевался как закрытый. После мероприятия артистов начали отстранять от коммерческих выступлений и телепередач, а компании стали расторгать с ними контракты. Сама Анастасия попала под проверку налоговой службы.