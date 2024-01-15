Пермский рэпер Сява сожалеет о своем «голом» выступлении 13 лет назад

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Рэп-исполнитель из Перми Вячеслав Хахалкин (Сява) признался, что сожалеет о своем голом выступлении в 2011 году. Музыкант устроил перфоманс на пермском концерте Сергея Шнурова, где он вышел к зрителям абсолютно голым.
Сява раскаялся в своем мимолетном порыве эксгибиционизма изданию 59.ру. Он сказал, что очень сожалеет о содеянном и старается не вспоминать тот день. По словам артиста, тогда он «был молодой, дури было много».
«Слава богу, меня тогда обошло стороной в прошлый раз, хотя пришлось сходить в милицию, написать объяснительную, оплатить штраф. Ничего хорошего, положительного в этом нет — вот такое мое мнение. Для меня это было уроком, мне хватило того инцидента», — говорит музыкант.
Рэпер Сява получил известность после того, как в 2008 записал песню «Бодрячком». Клип на этот хит в сети собрал 10 млн просмотров. Извинения Вячеслава Хахалкина прозвучали после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, которая состоялась в конце 2023 года.
Мероприятие требовало от гостей особый дресс-код almost naked — посетители должны были прийти в откровенных нарядах. Фотографии с тусовки попали в сеть, хотя банкет подразумевался как закрытый. После мероприятия артистов начали отстранять от коммерческих выступлений и телепередач, а компании стали расторгать с ними контракты. Сама Анастасия попала под проверку налоговой службы.