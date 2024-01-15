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Published Сегодня, 05:06

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Рэпер Сява пожалел о своем голом выступлении в Перми в 2011 году

Пермский рэпер Сява сожалеет о своем «голом» выступлении 13 лет назад

15 января 2024, 05:06
Фото: «СЯВА» во ВКонтакте

Рэпер Сява пожалел о своем голом выступлении в Перми в 2011 году

Инцидент произошел на одном из концерте Сергея Шнурова в Перми в 2011 году.

Рэп-исполнитель из Перми Вячеслав Хахалкин (Сява) признался, что сожалеет о своем голом выступлении в 2011 году. Музыкант устроил перфоманс на пермском концерте Сергея Шнурова, где он вышел к зрителям абсолютно голым.

Сява раскаялся в своем мимолетном порыве эксгибиционизма изданию 59.ру. Он сказал, что очень сожалеет о содеянном и старается не вспоминать тот день. По словам артиста, тогда он «был молодой, дури было много».

«Слава богу, меня тогда обошло стороной в прошлый раз, хотя пришлось сходить в милицию, написать объяснительную, оплатить штраф. Ничего хорошего, положительного в этом нет — вот такое мое мнение. Для меня это было уроком, мне хватило того инцидента», — говорит музыкант.

Рэпер Сява получил известность после того, как в 2008 записал песню «Бодрячком». Клип на этот хит в сети собрал 10 млн просмотров. Извинения Вячеслава Хахалкина прозвучали после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, которая состоялась в конце 2023 года.

Мероприятие требовало от гостей особый дресс-код almost naked — посетители должны были прийти в откровенных нарядах. Фотографии с тусовки попали в сеть, хотя банкет подразумевался как закрытый. После мероприятия артистов начали отстранять от коммерческих выступлений и телепередач, а компании стали расторгать с ними контракты. Сама Анастасия попала под проверку налоговой службы.

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