Пермский театр кукол обещает зрителям в 2024 году четыре премьеры

Первая премьера 2024 года состоится на малой сцене уже в марте. Постановка «Цыплёнок и утёнок» 0+ (от 2 лет) — проект победителей конкурса молодых режиссёров Натальи Белоусовой и Аны Трутневой. Это история для малышей по сказке Владимира Сутеева о том, как цыплёнок пытается подражать своему другу.