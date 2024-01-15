Пермский театр кукол обещает зрителям в 2024 году четыре премьеры

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
В Пермском театре кукол обнародованы планы на 2024 год. Зрителей театра ждет четыре премьеры, сообщает пресс-служба кукольного.
Первая премьера 2024 года состоится на малой сцене уже в марте. Постановка «Цыплёнок и утёнок» 0+ (от 2 лет) — проект победителей конкурса молодых режиссёров Натальи Белоусовой и Аны Трутневой. Это история для малышей по сказке Владимира Сутеева о том, как цыплёнок пытается подражать своему другу.
В июне театр покажет следующую премьеру — «Илиада» 12+ (от 14 лет), где гомеровский сюжет столкнётся с трилогией Виктора Пелевина о мире будущего. Замысел режиссёра Дмитрия Вихрецкого и художника Виктории Ельцовой будет воплощён на сцене большого зала. Переложением «Илиады» для сценической версии займётся поэт Сергей Плотов, который писал стихи для спектаклей «Волшебный напиток» и «Момо».
В ноябре в большом зале зрителей ждёт премьера спектакля «Вождь краснокожих» 6+ по одноимённой новелле О. Генри. Создателями выступят лауреаты премии «Золотая Маска» режиссёр Пётр Васильев и художник Алевтина Торик.
Завершающая премьера года состоится в большом зале в рамках новогодней кампании. Спектакль «Чудеса в Дедморозовке» 6+ по пьесам поэта и драматурга Андрея Усачёва поставят режиссёр Пётр Зубарев («Левша») и художник Олег Каторгин («Волшебный напиток», «Вино из одуванчиков»).
Кроме премьер команда театра примет участие в нескольких международных фестивалях.