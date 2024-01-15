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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Школу №136 в Перми эвакуировали после информации о взрывном устройстве

Пермскую школу эвакуировали после сообщения о взрывном устройстве

15 января 2024, 12:14
Фото: Midjourney

Школу №136 в Перми эвакуировали после информации о взрывном устройстве

Как сообщают Telegram-каналы, учеников отпустили домой.
Сюжет
Школа

В Перми произошла эвакуация учеников и педагогов школы №136. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале «Пермское чтиво».

На видеозаписи слышно звуковое оповещение: «Внимание, обнаружено взрывное устройство, немедленно покиньте помещение через эвакуационные выходы». По неподтвержденной информации, в здании школы найдено взрывное устройство. Официальных данных о том, что случилось в образовательном учреждении, нет.

«Дети сидят в другой школе. Говорят, что школу №136 действительно заминировали. Дети и учителя плачут», — сообщает Telegram-канал. Немного позже стало известно, что ученикам отдали верхнюю одежду и отпустили домой.

Фото: Telegram-каналы «Пермское чтиво» и «ЧП Пермь | новости»

В пресс-службе Минтербеза Прикамья сообщили, что готовят информацию о возможном инциденте. Связаться с приемной директора школы №136 по номеру, указанному на сайте учреждения, корреспонденту Properm.ru не удалось — диалог прервался, так и не начавшись. В пресс-службе городской администрации также пообещали уточнить, что произошло.

UPD. Взрывного устройства в школе №136 не обнаружено. Ранее в приемную школы поступил анонимный звонок с сообщением о минировании. Детей эвакуировали по алгоритму действий при ЧП, сообщил мэр Перми Эдуард Соснин в своем Telegram-канале.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Школа#Минирование
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