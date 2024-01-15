Пермскую школу эвакуировали после сообщения о взрывном устройстве

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В Перми произошла эвакуация учеников и педагогов школы №136. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале «Пермское чтиво».
На видеозаписи слышно звуковое оповещение: «Внимание, обнаружено взрывное устройство, немедленно покиньте помещение через эвакуационные выходы». По неподтвержденной информации, в здании школы найдено взрывное устройство. Официальных данных о том, что случилось в образовательном учреждении, нет.
«Дети сидят в другой школе. Говорят, что школу №136 действительно заминировали. Дети и учителя плачут», — сообщает Telegram-канал. Немного позже стало известно, что ученикам отдали верхнюю одежду и отпустили домой.
В пресс-службе Минтербеза Прикамья сообщили, что готовят информацию о возможном инциденте. Связаться с приемной директора школы №136 по номеру, указанному на сайте учреждения, корреспонденту Properm.ru не удалось — диалог прервался, так и не начавшись. В пресс-службе городской администрации также пообещали уточнить, что произошло.
UPD. Взрывного устройства в школе №136 не обнаружено. Ранее в приемную школы поступил анонимный звонок с сообщением о минировании. Детей эвакуировали по алгоритму действий при ЧП, сообщил мэр Перми Эдуард Соснин в своем Telegram-канале.