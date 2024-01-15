Пермскую школу эвакуировали после сообщения о взрывном устройстве

В пресс-службе Минтербеза Прикамья сообщили, что готовят информацию о возможном инциденте. Связаться с приемной директора школы №136 по номеру, указанному на сайте учреждения, корреспонденту Properm.ru не удалось — диалог прервался, так и не начавшись. В пресс-службе городской администрации также пообещали уточнить, что произошло.