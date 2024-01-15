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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Пермяки стали реже возвращать долги добровольно

Пермяки стали реже возвращать долги добровольно

15 января 2024, 06:26
Фото: 1MI
Приставы отмечают, что добровольно долги выплатили только 7%.

Жители Пермского края в 2023 году стали реже возвращать долги добровольно. По данным пресс-службы ГУ ФССП России по Пермскому краю, третий год количество производств, в рамках которых люди добровольно выплачивают деньги, снижается более чем на 20%.

В прошлом году у приставов на исполнении было более 2,5 млн исполнительных производств на 145 млрд рублей — это почти на 1 млрд рублей больше, чем в 2022 году. Добровольно были выплачены только 2,1 млрд рублей в рамках 187 тыс. производств. Получается, что только 7% должников избежали санкций от приставов.

Приставы напоминают, что за уклонение от платы долгов могут арестовать имущество или счета, запретить выезд из страны.

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