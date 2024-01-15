Пермяки стали реже возвращать долги добровольно

В прошлом году у приставов на исполнении было более 2,5 млн исполнительных производств на 145 млрд рублей — это почти на 1 млрд рублей больше, чем в 2022 году. Добровольно были выплачены только 2,1 млрд рублей в рамках 187 тыс. производств. Получается, что только 7% должников избежали санкций от приставов.