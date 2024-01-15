Пермяки стали вторыми во II этапе Кубка России по ралли «Барда»

Экипаж Андрея Мансурова и Дмитрия Медведева из Перми стал серебряным призером во II этапе Кубка России по ралли «Барда», также они победили в зачете 4000Н. Первое место завоевала команда из Екатеринбурга — Александр Семенов и Алексей Игнатов, сообщает Центр спортивной подготовки Пермского края.