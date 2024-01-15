Пермяки стали вторыми во II этапе Кубка России по ралли «Барда»

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
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Updated Сегодня, 06:30
Экипаж Андрея Мансурова и Дмитрия Медведева из Перми стал серебряным призером во II этапе Кубка России по ралли «Барда», также они победили в зачете 4000Н. Первое место завоевала команда из Екатеринбурга — Александр Семенов и Алексей Игнатов, сообщает Центр спортивной подготовки Пермского края.
Соревнования под названием «Ралли Барда-2024» прошло в эти выходные, 13 и 14 января. Гонка была организована в окрестностях Барды. Общая протяженность маршрута составила 187,72 км, из которых 89,77 км распределены по восьми специальным участкам.
Ралли в Прикамье в следующий раз пройдет в конце февраля — также в Барде состоится третий этап чемпионата России «Барда-Уралхим».