Пермяков напугали сообщения с анонсами расстрелов в школах и ТЦ

Проблема этой истории в и том, что для иллюстрации использовалось фото мужчины с оружием, сделанное еще в 2021 году. Тогда житель Астаны решил получить подписчиков на свой аккаунт, сопроводив фото сообщением: «Завтра в Нур-Султане будет весело».