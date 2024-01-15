Пермяков напугали сообщения с анонсами расстрелов в школах и ТЦ

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Вечером 14 января пермяки начали пересылать друг-другу сообщения из Telegram-канала. В нем были номера школ (часть из которых не существует в Перми) и названия ТЦ.
Автор пообещал, что якобы 15 января будут теракты в этих местах: «Минимум 300 детей будут убиты», — говорилось в канале. Затем канал, на котором было несколько тысяч подписчиков, заблокировали, но был создан новый.
Проблема этой истории в и том, что для иллюстрации использовалось фото мужчины с оружием, сделанное еще в 2021 году. Тогда житель Астаны решил получить подписчиков на свой аккаунт, сопроводив фото сообщением: «Завтра в Нур-Султане будет весело».
Подобные каналы с угрозами о терактах периодически появляются в Перми и других городах.