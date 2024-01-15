properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:48

Published Сегодня, 02:48

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

Пермяков напугали сообщения с анонсами расстрелов в школах и ТЦ

Пермяков напугали сообщения с анонсами расстрелов в школах и ТЦ

15 января 2024, 02:48
Фото: fusionbrain.ai
Для иллюстрации неизвестные использовали фото жителя Астаны.

Вечером 14 января пермяки начали пересылать друг-другу сообщения из Telegram-канала. В нем были номера школ (часть из которых не существует в Перми) и названия ТЦ.

Автор пообещал, что якобы 15 января будут теракты в этих местах: «Минимум 300 детей будут убиты», — говорилось в канале. Затем канал, на котором было несколько тысяч подписчиков, заблокировали, но был создан новый.

Проблема этой истории в и том, что для иллюстрации использовалось фото мужчины с оружием, сделанное еще в 2021 году. Тогда житель Астаны решил получить подписчиков на свой аккаунт, сопроводив фото сообщением: «Завтра в Нур-Султане будет весело».

Подобные каналы с угрозами о терактах периодически появляются в Перми и других городах.

UPD: в Минтербезе прокомментировали угрозы.

Читайте также:
В Перми учительница потеряла сознание во время разговора со школьникомВ Брянске задержали замдиректора школы после стрельбыТела, кровь и оружие. Появились фотографии последствий стрельбы в брянской школе
#Пермь#Детский мир#Образование#Теракт#Стрельба#Фейки
Подпишитесь
Национализация и ничего лишнего. Главное в арбитражных судах в 2023 году
Сегодня, 08:00
Предполагаемый убийца пермского бизнесмена останется в СИЗО до начала апреля
Сегодня, 07:09
Только с опытом работы. В Перми ищут актеров в новый сериал
Сегодня, 04:41
В Минтербезе прокомментировали угрозы устроить теракты в Перми
Сегодня, 03:58
В Пермском зоопарке в этом году вновь попытаются получить потомство снежного барса
Сегодня, 04:40
Врач молодежной команды «Парма-М» спас мужчину на борту самолета
Сегодня, 07:52