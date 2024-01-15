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Published Сегодня, 03:13

Modified Сегодня, 03:15

Updated Сегодня, 03:15

В Пермском крае на неделе потеплеет до -3 градусов

Потепление и снег. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на неделю

15 января 2024, 03:13
Фото: properm.ru

В Пермском крае на неделе потеплеет до -3 градусов

Самым теплым днем на неделе станет среда.

Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на ближайшую неделю. По данным проекта «Метеоролог и я», неделя с 15 по 21 января прогнозируется намного теплее, чем прошлая. Среднее отклонение температуры от нормы составит 0…+1°. Вместе с потеплением ожидается небольшой снег, на востоке Прикамья — сильный снег.

Погода по дням:

    • 15 января днем -17…-12°;
    • 16 января небольшой снег, ночью -16…-11° днем -12…-7°;
    • 17 января небольшой снег, ночью -11…-6°, днем -8…-3°, местами порывы до 16 м/с;
    • 18 января снег продолжится, ночью -12…-7°, днем -13…-8°;
    • 19 января по краю продолжатся слабые осадки, на востоке — метель, ночью -22…-17°, днем -15…-19°, порывы ветра до 17 м/с.

В выходные температура прогнозируется на уровне -11…-6°. Однако ощущаемая температура будет меньше на 5-10° из-за ветра.

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#Пермь#Погода
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