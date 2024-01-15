Потепление и снег. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на неделю

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на ближайшую неделю. По данным проекта «Метеоролог и я», неделя с 15 по 21 января прогнозируется намного теплее, чем прошлая. Среднее отклонение температуры от нормы составит 0…+1°. Вместе с потеплением ожидается небольшой снег, на востоке Прикамья — сильный снег.
Погода по дням:
В выходные температура прогнозируется на уровне -11…-6°. Однако ощущаемая температура будет меньше на 5-10° из-за ветра.