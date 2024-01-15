Проектная документация на реставрацию храма-часовни в центре Перми прошла экспертизу

Часовня на Компросе, 18 была построена на пожертвования пермяков в честь 500-летия деятельности первого епископа Пермского Стефана и освящена в 1881 году. Сначала она была деревянной. В 1882–1887 годах на этом месте заложена каменная часовня. В 1892 году здесь открыта первая в городе церковно-приходская мужская школа для взрослых, а в 1896 году при часовне появилась бесплатная народная читальня. После революции здесь размещались разные советские и общественные организации. В 1996 году часовня и славянская школа переданы управлению Пермской епархии.