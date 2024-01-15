Проектная документация на реставрацию храма-часовни в центре Перми прошла экспертизу

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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В Перми проведут реставрацию и приспособление для современного использования объекта культурного наследия (ОКН) «Часовня и славянская школа Святого Стефана Великопермского», находящегося на Комсомольском проспекте, 18.
Научно-проектная документация получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, обратило внимание издание «КоммерсантЪ-Прикамье». Документ опубликован на сайте региональной инспекции по охране ОКН, разработчиком является пермское АО «Эрон».
Ранее, в 2011–2012 годах для сохранения здания уже разрабатывалась научно-проектная документация, потом проводилась реставрация. Однако работы были выполнены не в полном объеме. Недавняя экспертиза показала, что отдельные элементы здания — фундаменты, стены, колонны, архитектурные элементы и напольные покрытия — находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. По итогам инженерно-технического обследования в храме-часовне должны провести разные работы, затрагивающие фасады, отмостки, архитектурные детали, крыльца, окна, двери, другие элементы, а также системы и сети ОКН.
Часовня на Компросе, 18 была построена на пожертвования пермяков в честь 500-летия деятельности первого епископа Пермского Стефана и освящена в 1881 году. Сначала она была деревянной. В 1882–1887 годах на этом месте заложена каменная часовня. В 1892 году здесь открыта первая в городе церковно-приходская мужская школа для взрослых, а в 1896 году при часовне появилась бесплатная народная читальня. После революции здесь размещались разные советские и общественные организации. В 1996 году часовня и славянская школа переданы управлению Пермской епархии.