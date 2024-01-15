Прокуратура через суд требует расселить девять домов в Горнозаводском округе

Девять аварийных домов расположены в поселках округа: Сараны, Теплая гора, Бисер и Пашия. Они ранее были признаны аварийными и подлежащими сносу, при этом сроки расселения домов необоснованно завышены до 2030 г. Неудовлетворительное техническое состояние домов влечет угрозу их обрушения, а также безопасности жизни и здоровья проживающих в них граждан, отмечают в прокуратуре.