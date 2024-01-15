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Прокуратура через суд требует расселить девять домов в Горнозаводском округе

Прокуратура через суд требует расселить девять домов в Горнозаводском округе

15 января 2024, 16:19
Фото: properm.ru
Срок расселения установлен в 2030 году.

Прокуратура Горнозаводского района выявила нарушения прав граждан, проживающих в многоквартирных аварийных домах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Девять аварийных домов расположены в поселках округа: Сараны, Теплая гора, Бисер и Пашия. Они ранее были признаны аварийными и подлежащими сносу, при этом сроки расселения домов необоснованно завышены до 2030 г. Неудовлетворительное техническое состояние домов влечет угрозу их обрушения, а также безопасности жизни и здоровья проживающих в них граждан, отмечают в прокуратуре.

По итогам проверки прокурор обратился в суд с административными исками к администрации округа признании срока сноса и расселения домов неразумным и возложении на ответчика обязанности их пересмотреть. Чусовской городской суд удовлетворил требования прокурора по трем домам, расположенным в посёлке Сараны, по остальным иски находятся на рассмотрении.

#Общество#Аварийное жилье#Суд#Прокуратура#Аварийные дома#Горнозаводск
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