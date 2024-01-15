Прокуратура через суд требует расселить девять домов в Горнозаводском округе

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Прокуратура Горнозаводского района выявила нарушения прав граждан, проживающих в многоквартирных аварийных домах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Девять аварийных домов расположены в поселках округа: Сараны, Теплая гора, Бисер и Пашия. Они ранее были признаны аварийными и подлежащими сносу, при этом сроки расселения домов необоснованно завышены до 2030 г. Неудовлетворительное техническое состояние домов влечет угрозу их обрушения, а также безопасности жизни и здоровья проживающих в них граждан, отмечают в прокуратуре.
По итогам проверки прокурор обратился в суд с административными исками к администрации округа признании срока сноса и расселения домов неразумным и возложении на ответчика обязанности их пересмотреть. Чусовской городской суд удовлетворил требования прокурора по трем домам, расположенным в посёлке Сараны, по остальным иски находятся на рассмотрении.